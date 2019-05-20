【日式簡約】台北懷舊Cafe不定時營業　簡單喫茶　不華麗卻有溫度

隱身在台北民生社區巷弄裡的「喫茶店 香」，如其名所示，是一間有點老派的日式咖啡廳。於開店僅一年的時間中，已經過口耳相傳納入了許多人的心儀名單，在不接受訂位與候位、一個月營業天數不多的前提下，讓每一位來店入座的客人，都成為一種難得的緣分。

但「喫茶店 香」的兩位店主——妙妙與阿奈，心裡想著的其實是更簡單的事：不講求過於複雜精緻的品項，只希望用簡單卻滿懷心意的食物、茶與咖啡，讓你放下繁雜心事，享受片刻寧靜，接下來就讓我們慢慢瞭解專屬喫茶店香的味道吧。

營業時段大多選在晚上的「喫茶店 香」，在夜晚的民生社區小巷成為獨特的存在，暗恍恍的光隨著玻璃窗透出，輕拉開木門走進，空氣中飄著食物與咖啡的香味，客人看著書抑或小聲談天，妙妙與阿奈則在吧檯裡專心製作餐點，這裡的安靜存在著一種默契，卻令人自在。

「一切都是緣分！」

「喫茶店 香」的店名看似簡單卻意蘊深厚，「香」即代表香氣，無論是咖啡的香氣、食物的香氣、茶的香氣，都是存在這個空間裡重要的元素，妙妙表示，這間店裡的香氣牽引著每個人的關係。

至於營業天數一個月僅有七到十天，是因為妙妙與阿奈都有本業要處理，目前都是利用空閒時間開店，營業日才無法固定，「我想創造出一個讓大家認識日本文化的空間，若是過於忙碌或複雜就無法與來的人產生交集，如此一來也會失去這間店存在的意義」，無訂位、無候位的機制，都是為了用更簡潔專注的方式經營這間店。

喫茶店 香的店名看似簡單卻意蘊深厚，「香」即代表香氣，無論是咖啡的香氣、食物的香氣、茶的香氣，都是存在這個空間裡重要的元素，這間店裡的香氣牽引著每個人的關係。（Shih Yu Chen＠EVERYDAY OBJECT）

「這間店是我三十歲想要做的事情。」

「喫茶店 香」的空間不大，僅有 13 坪，座位約 12-14 個，前身是覓熊咖啡，因為妙妙熟識店主的關係成租下這個空間，將原先格局打掉重新規劃，加入木頭與日本搬回來的收藏老件，一步一步拼湊出今日的「喫茶店 香」。

「關於一間店，我心目中有很多喜歡的樣子，也因為不同的人生階段而有所差異。」要說是喫茶店的老派，又好像沒那麼絕對，妙妙認為這裡比較像茶店與咖啡廳的綜合體，一問之下，才知道妙妙與來自日本的阿奈是因為抹茶而相識，日本茶也是她們一直想推廣的文化。

就像咖啡一樣，每個地區的茶會有不同的味道與品種，為了讓更多人認識日本茶，妙妙與阿奈幾乎每個月都會走訪日本，透過精進專業知識與採買，走訪日本農園茶廠，帶不同的茶品回來台灣，希望經由飲用的方式來交流，影響大家對茶的習慣跟看法。「要做到一百人都喜歡的東西太難了，但那是我最希望的事情！」

按圖看看喫茶店 香的環境吧▼▼▼

「每日品項不一定。」

但由於空間與設備有限，販賣品項不會太複雜，提供日本茶、咖啡、吐司、飯糰、拿坡里麵與不定期供應的起司杯，看似簡單卻很有味道，不華麗卻很有溫度。對於初次來到店內的客人，她們推薦茶配飯糰、而咖啡可以配吐司，這也是喫茶店的最經典的選擇。

此外，店裡也不定期舉辦活動，像是與木白甜點或是日本咖啡師的客座，也預計未來可以邀請更多日本的咖啡廳店家來參與，透過近距離接觸深入了解彼此的文化。

一如喫茶店的經典品項，中深焙的手沖黑咖啡也是必點之一。

由銀座咖啡廳 CAFE DE L’AMBRE 店主關口一郎發明的琥珀女王，也是妙妙喜歡的咖啡飲品之一，即使日本有許多地方都有提供這個品項，作法其實有些許差異，定義在於咖啡的濃度很高，喝起來卻是甜的，再加上一層白色的鮮奶油或無糖煉乳。由於份量小小的，喝完也不會太負擔，有了這一杯，在台灣也能朝聖到這特別的飲品了。

按圖看看「琥珀女王」的製作過程吧▼▼▼

+ 2

日本茶的品項會不定期更換，此次品嚐的是曾入圍評選會的福岡八女煎茶，喝起來相當清爽、尾韻回甘，搭配著小茶點與茶的飲用法，用輕鬆的方式了解茶文化。

這是福岡八女煎茶，喝起來相當清爽、尾韻回甘，搭配著小茶點與茶的飲用法，用輕鬆的方式了解茶文化。（Shih Yu Chen＠EVERYDAY OBJECT）

「以店主為中心，帶出整間店的氛圍。」

好奇地問阿奈對於喫茶店的印象是什麼？「小時候的印象中，感覺喫茶店是一個大人會去的地方，他們會在裡頭抽煙、喝咖啡，或是談事情會專門去的地方。」但長大後觀察到店裡每個人都用心且慎重地做每杯咖啡與食物，這是非常吸引她的一件事。

妙妙則笑著說「我喜歡的喫茶店都有著『溫暖』這個共通點，我希望可以做一間很有愛情的店！」希望可以透過喫茶店香這個媒介，散播更多溫暖，雖然已習慣忙碌，有時仍希望一切可以稍微放慢，擁有跟客人聊天交流的機會。觀察下來，來店客人有一半是熟客，除了附近居民，也有遠從板橋、三重來客人，「我們甚至遇過一些很酷的大人，感覺他們的職業是學者或是哲學家，看他們自顧自做著自己事情的時候就覺得很特別。」

按圖看看她們用心製作的吐司吧▼▼▼

「甜點是一種可以遠離現實的存在。」

回歸這個月的主題「第二個胃」，我們也想知道妙妙與阿奈對甜食的看法，妙妙表示兩人都是甜食愛好者，像是草莓蛋糕與磅蛋糕都是她們喜歡的的簡單滋味，阿奈甚至笑著說「妙妙昨晚才吃了三個蛋糕！」甜點之於她們，是一種可以遠離現實的存在，日常愛吃、跑咖啡廳與出國玩時會吃得更多。

「謝謝款待！」

擺脫喫茶店大人味十足的舊印象，在這裡，你可以暫時遠離紛雜吵鬧的現實，放心窩著。如果你想用最簡單的方式獲得最大的滿足，我想喫茶店 香是你不想錯過的選擇。最後，如果要用一句話形容喫茶店 香，那麼「遠距離看是神秘，近距離相處更是喜愛」是我的答案，謝謝妙妙與阿奈的款待！

營 業 資 訊 時間｜不定期營業，請參考每月營業日。 店址｜台北市松山區三民路101巷8-3號（可於107巷進入，隔壁是世代豆花） 備註｜無訂位、無候位

延伸閱讀：

【本文獲「EVERYDAY OBJECT」授權轉載，Facebook：EVERYDAY OBJECT】