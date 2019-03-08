印度Cafe棄木換紙為全店作室內設計　為了文青最愛的「紙」香？

常以為硬卡紙（Cardboard）的用途只能作包裝材料，或當上回收者的恩物。 以上說法實在是太孤陋寡聞，原來印度孟買已出現了一家咖啡室，內裏由牆壁到傢具，幾乎全用硬卡紙板製作。 聽畢後可能有人會質疑，這間「紙」Cafe會否弱不禁風呢？

整間Cafe，用上100％可作生物分解及回收的硬紙板作為創作材料。（designboom）

位於孟買中央商業區，置有一家名為CARDBOARD的咖啡室，單看其外牆與一般餐館並無兩樣，櫥窗同樣有着寧靜和諧的氛圍，不過當甫進店內，卻原來跟名店同出一轍——那裸色設計的裝潢，採用的並非常見的木材，而是100％可作生物分解及回收的硬紙板材料。利用紙板創造出小店內部的建築師Nuru Karim分享：「不要讓紙板抹殺了創意，嘗試跳出材料本身的局限性。」

能夠將紙板堆疊出如此工整的形狀，絕非易事。（designboom） 建築師選用硬紙板的原因，首先是照顧到可持續性的問題，「全球變暖，氣候變化都日趨嚴重，促使我在選材時，也必先會顧及到可持續發展這一環。」再者，當Nuru Karim首次接觸上硬卡紙板時，已發現這材質的多元化和可塑性，以及有着絕佳的吸音功能，從而更想探索與鑽研更多相關特性。經過反覆的測驗和實驗，他察覺到那些可被堆疊創作的卡紙板，能夠通過切割，塑造出千變萬化的幾何線條與優美形狀。論堅硬程度與觀感美學，絕對可媲美真正的木材。

（designboom）

咖啡室內部，以紙板而製成的物件包括有桌子、內牆、燈罩、椅子，就連菜單也不放過。與此同時，可能有不少人有着同一個疑問，若果食材的汁液沾污了桌面，那不就是要將整張桌子換掉嗎？建築師亦正正考慮到此問題，於是巧妙地將其表層塗上一層蠟，能夠防止污物滲入之餘，更具有防水作用，一舉兩得。此番創作，可謂一場有關設計、材料、技術與可持續性之間的完美對談。

CARDBOARD Cafe

地址：Adani Inspire, G Block, Patthar Nagar, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra 400051, India

