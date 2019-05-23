【男女共穿】時尚單品有性別之分？台灣情侶示範5件Items Share著

《EVERYDAY OBJECT》過去曾從許多面向來談論簡約的美好，從眼睛所見、身上穿戴、擺在家中的、隨身放在包包裡的都離不開極簡的原則，在看似簡單劃一的基本款海中，找出不一樣的剪裁設計，大概是每個簡約控的職業病。 除了遵循簡約的原則，「中性」更是我們一直以來推崇的穿搭風格，畢竟有些好看的單品，如果只能由特定的性別著用，實在有點可惜；隨著觀念改變，現在也有許多品牌設計男女可共穿的服裝，讓大家擺脫性別的框架，展現自己的獨特樣貌。

日常的「男女共穿」、「中性」當然不會是Michael Urie的這種不是人人能駕馭風格！（Getty Image）

然而實行男女共穿這件事，第一步不外乎就是與另一半一起，於是我們邀請到台灣雜誌《EVERYDAY OBJECT》總編輯 Eric 與副總編輯 Miffy 為我們示範穿搭五套共穿搭配，來看看他們如何用同一件單品搭出不同的 ootd 吧！

Look 1.｜ Snow Peak Ventile 3piece Jacket

在戶外用品與服裝領域佔有一席之地的 Snow Peak，近幾年推出的服裝系列總是十分有可看性，在維持機能的前提下，透過面料、剪裁、口袋設計，提升服裝的舒適度與時穿性，最重要的是 Snow Peak 的服飾沒有性別之分。這件三件式夾克設計靈感來自古軍裝，採透氣材質製成，內裡與外部都有許多口袋，圓弧形的衣擺中和了一點正式氣息，呈現出現在當道的 Smart Casual 感。

由於這件外套已有非常多細節，在穿搭上可以盡可能地簡單，讓外套的口袋與領子成為整體穿搭的重點。例如 Eric 選擇以藏青色燈芯絨直筒褲搭配，簡簡單單即可流露出率性的魅力，而 Miffy 穿著時將外套袖子反折，搭上卡其寬褲與皮鞋，給人一種自然地率性感，透過下身的搭配，來凸顯各自的風格。

Look 2.｜ wisdom RAJA PP Padded Vast – Navy

雖說台灣設計師品牌 wisdom 多以男性服裝為主，但在品牌形象照卻可看到男女模演繹同一套服裝，目的是推崇戶外機能風格的同時，卻不特別劃分性別，希望男女生穿著 wisdom 服裝時，能透過搭配找到穿著服裝的樂趣，營造獨特的中性風格。

如果要為 Eric 與 Miffy 今天這套穿搭下個重點，大概就是「顏色」了，利用色系來使這件海軍藍背心的存在更為突出，像是 Eric 以淺藍色襯衫與軍綠色工作褲來搭配，而 Miffy 又以一身黑色裙裝、皮鞋的組合營造出衝突感，搭配訣竅簡單，卻又呼應品牌想傳達的理念。

Look 3.｜Barbour Classic Wax Jacket

說到 Barbour 經典款商品，就非油蠟布風衣莫屬了，燈芯絨領、格紋內裡與兩側的大口袋都是它的基本元素，同樣也是沒有性別限制的 Barbour，有些人可能會認為這帶點硬派感的油蠟布風衣是男性專屬，但其實透過女性去詮釋，會別有一番獨特的帥氣感，而 Margaret Howell 在 AW18 中與 Barbour 的合作更是一系列婉約優雅之作。

今天 Eric 穿了 Steven Alan 格紋襯衫與 BEAMS 工作褲，來為 Barbour 油蠟布風衣的內裡做呼應，穿出遊走於正式與休閒之間的英倫感；有別於許多女生以洋裝來與 Barbour 外套搭配，製造衝突感，Miffy 反倒選擇了米白粗針織毛衣與牛仔褲的組合，再穿上一雙全白的 Onitsuga Tiger 帆布鞋，輕鬆營造出俐落時尚的風格。

Look 4.｜UNIQLO 棉麻亨利領襯衫

UNIQLO 提供許多基本款服裝的選擇，如果想與另一半嘗試共穿卻遲遲未跨出第一步的人，不妨先從這裡開始尋找合適的單品吧！像是帽 T 與襯衫，即使女生穿著男版也不顯突兀，以寬鬆的特質穿出慵懶感。

而襯衫可搭配出的風格又更多元，例如這件 UNIQLO 棉麻亨利領襯衫，因質料柔軟，較不凸顯肩線，無論男女生穿著都相當合適，而亨利領的設計還可中和一些陽剛氣息，帶出更多溫和感。另外 Eric 和 Miffy 也提到了，假若襯衫版型較硬挺則可當作外罩搭配，又會是另外一種風格。

Look 5.｜THE NORTH FACE PURPLE LABEL

THE NORTH FACE 日線紫標一直是我們非常關注的機能時裝品牌，將機能元素注入俐落的剪裁中，讓我們在日常也能享受到 urban outdoor 的穿搭風格。這件兩穿式卡其大衣雖然是女款，但沒有因此特別做收腰，再加上落肩的設計，即使男生著用，也不會有版型上的限制。

跳脫黑白灰，卡其色通常會是我們的首要選項，Miffy 選擇了 COS 白色長版襯衫與牛仔褲做為內搭，再配上 NIKE 復古款球鞋，營造出都市中女孩優雅與個性兼容的氣息；而 Eric 則是將大衣衣領立起，配上軍綠色直筒褲與 Common Project 白球鞋，在視覺上不僅是舒適的配色，也將紫標的日常機能感詮釋得恰到好處

看了五套共穿穿搭，相信你們也跟我一樣不覺過癮，才發現男女共穿的概念不只是賦予服裝多元樣貌、為日常生活增添樂趣，更可提升單品的 CP 值，延長衣著的時效性。更重要的是，我們可以因此再少買一點點，再減少一點點不必要的浪費。

就像 Eric 和 Miffy 所說的「多試穿吧！」，因為很多時候，那些我們原本以為駕馭不了的單品，卻在穿上後營造出另外一種風格。

【本文獲「EVERYDAY OBJECT」授權轉載，Facebook：EVERYDAY OBJECT】