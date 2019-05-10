法國女生講求Less is more　穿搭有潛規則　這單品永不輕易出現？

法國女生總附帶一種優雅感，造型又帶點浪漫氣質，大概是她們懂得掌握Less is more的穿搭技倆，而且甚有個人風格，形成法式時尚感。

要避免複雜，實行簡單就是美的原則，法國女生非常重視色彩上的配搭，間條、碎花圖案外，服裝款式也甚少會出現花巧圖案，亦不會讓自己身上出現超過2種顏色，以提升整體造型的完整度，這就是她們的Less is more秘技。不過，又有甚麼單品是絕對不會在法國女生身上看到的呢？

或許能參考以下法國女生絕不會犯的穿搭法則，以掌握真正的法式風情，如她們一樣散發時尚氣息。

Don’t ：品牌Logo服裝

法國最受歡迎的It Girl之一Jeanne Damas，也喜歡這樣的打扮。(jeannedamas@Instagram)

有說「人靠衣裝，佛靠金裝」，於是有部份人會覺得服裝的價錢、品牌都是能證明自己身價地位的一項重要元素，喜歡選擇具品牌Logo的服裝款式。不過，在法國女生的穿搭中絕對沒有這項規則，她們會盡量避免穿著有品牌Logo的服裝與配飾，相信一個人個價值從來都不是透過展視奢侈品牌而決定的，反而衣服的剪裁、材質以及設計等「內在條件」，才是她們最在意的地方。

+ 3 + 2

Don’t ：過高的高跟鞋

法國女生所穿著的鞋款，往往也傾向低跟高跟鞋或是平底鞋款式。（Pinterest）

雖然高跟鞋能為女生「增高」，亦帶來更美的腿部線條，但細心看看法國女生所穿著的鞋款，往往也傾向低跟高跟鞋或是平底鞋款式，一來免除女生穿過高高跟鞋為腳掌帶來的壓力，二來法國女生充滿自信，深信一個人的氣質絕非在於鞋跟的高度有多高，而是基建於個人的內在美。因此法國女生拒絕穿著鞋跟超過5cm的高跟鞋款，故也不會在她們身上看到如Lady Gaga愛的厚底高跟鞋款。

+ 6 + 5 + 4

Don’t ：Push Up Bra

法國女生對最貼身的內衣也相當有原則！(INTIMISSIMI@Facebook)

從以上兩個法國女生法則中，就能看到她們傾向簡單不造作的時裝為主，除外在衣著，對最貼身的內衣也相當有原則！極講求舒適度的她們也愛無鋼圈款式，較少會選擇香港內衣市場上經常都會看到的Push Up Bra，只因她們認為胸部的大小同樣未會影響一個人的美麗，即使是平胸，透過個人性格等特質和穿搭一樣能夠展現時尚美的一面。

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看完法國女生的3項絕不會犯的穿搭法則，你又準備好一個法式打扮了嗎？