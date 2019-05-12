【法式穿搭】亞洲女子示範Zara、Uniqlo等品牌亦可穿出法式感覺！

身邊不少女生常常投訴在香港難買衫：旺角街頭的衣服材質差之餘又零cutting，但又不捨得買名牌衣服，唯有去大型連鎖店入手衫褲，但壊處是很大機會撞衫。 在巴黎修讀造型藝術，暫時在當地工作的中國女子Meng-Mao，就親身示範了如何以低價衣服穿出法式感覺！

Meng-Mao的衣櫃裡，大部份衣服都來自Uniqlo、COS、Zara、Mango、& Other Stories等親民品牌，但在她精心配襯之下，這些低價衣服都被她穿出法國女子的優雅與性感。

（圖片來源：ig@mm_mengmao）

疊穿

（圖片來源：ig@mm_mengmao）

疊穿是Meng-Mao最常用的穿搭技巧之一。她常常會以襯衫搭配高領毛衣，穿起來竟然意外地非常時尚好看！不過就要小心搭配，否則很容易變得非常擁腫。

她曾以短片分享個人疊穿技巧：疊穿時，愈貼近皮膚的衣服就要愈合身，例如不要選擇厚身高領毛衣當內膽，要改為穿著貼身的高領毛衣，才不會顯得擁腫。另外，外面那件可以比裡面那件大一個碼，千萬不能裡面大外面小。穿著後，肩膀、手肘、腰線的位置活動起來會舒適，不會有任何卡住的感覺，才可營造法國女生那份不羈感。

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襯衫

（圖片來源：ig@mm_mengmao）

這位90年出生的中國女生，與不少香港女生一樣，都愛入手襯衫，貪其方便又易襯。然而，坊間有不同剪裁、質料、顏色的襯衫，該怎樣挑選襯衫才可擁有法式感覺呢？

Meng-Mao曾在短片中分享入手襯衫的小秘訣：身高167cm卻只有48kg的她非常纖瘦，骨架亦比較細小，因為肩不夠寬，所以不是撐不起衣服，就是看起來沒有法國女生的那股氣勢。不少亞洲女生擁有相同問題，Meng-Mao就建議肩窄的女生在入手襯衫時，可以選擇肩線比自己肩膀位置低一至兩厘米、較為oversized一點的襯衫，讓自己視覺看來比較高，亦可讓自己看起來更有氣勢。

相反，身型比較豐滿的女生就要避開材質硬身的襯衫，因為穿著後會使得自己看起來更厚。她建議上半身較為豐滿的女生，應該要選擇材質不軟不硬的襯衫，穿著亦要用belt配襯來突顯腰線。

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顏色的延續性

（圖片來源：ig@mm_mengmao）

另外，Meng-Mao在穿搭時亦非常重視顏色的延續性。

她建議大家用同一色系的衫褲作配襯。Tone on tone的襯搭法不單讓造型看起來更搶眼，而且這樣身體才不會被不同顏色的衣服「切割」得七零八落，視覺能夠集中在腰線上，突顯身型優點。配襯時，即使褲子與上衣的顏色深淺不一，又或質料不同亦不緊要，同樣能夠穿出感覺來。

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