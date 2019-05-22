【HBX × ASICS】探討潮流媒體發展　開拓自家網店勢所必然

在過去的歲月裏，時裝傳媒與時裝品牌之間的關係雖然密不可分，但彼此可是有着明確劃分和分工，一個負責設計、造作產品；另一個則負責去採訪報道單品，這是數十年來的既定運作模式與合作關係。不過隨着數碼科技的日新月異，無論是傳統消費抑或是傳統接收資訊的方式也好，都迎來天翻地覆的轉變，步向一個「傳媒不再是傳媒，品牌不再是品牌」之局面，近日全城的轟動HBX × ASICS合作企劃，正是這個數碼世代的結晶品，與當前潮流工業文化的具體寫照……

ASICS × HBX GEL-KAYANO™ 5 OG將在5月31日，於HBX及相關時裝店發售 $1,390。（ASICS）

向90年代致敬：HBX × ASICS GEL KAYANO 5 OG

雖然今次HYPEBEAST旗下網絡銷售平台HBX，與ASICS的Collaboration就只生產了GEL KAYANO 5 OG一款鞋款而已，但仍然成功在坊間引起熱話，一來誕生於1999年的GEL KAYANO 5 OG歷史悠久，屬ASICS王牌跑鞋系列GEL KAYANO的第5代型號，也是品牌近年銳意潮流化的重點款式；二來負責設定外觀的HBX，今次的設計主題實在大有深意：設計以90年代的數碼科技為靈感背景，以白色作主調，再於鞋側部份設置粉藍色的網狀物，這種白 × 藍的配色並非偶然，而是對Microsoft瀏覽器Internet Explorer 5進行隱喻，只因和GEL KAYANO 5一樣，IE 5的誕生日期，正正是1999年。

90年代的集體回憶：Internet Explorer 5。（網上圖片）

另外，為進一步揭示電子科技發展到潮流工業的影響力，跑鞋其ASICS Logo部份，由透明物料包裹紅色線條組成，以象徵電源線通電、再傳播資訊的進程，再結合綠、黃色作為輔佐色，如斯紅、黃、藍、綠色相間，不但剛好正是Microsoft Windows視窗標記，這種光怪陸離的配色，也是一種向90年代反烏托邦科幻電影美學的致敬，只因那個時代的電腦科技雖然高速發展，但人類亦漸漸意識到科技將會衍生的負面影響，並將這種驚恐和憂慮注入電影創作之中，預示未來的可怕世界，當中最經典作品，首推Keanu Reeves的《廿二世紀殺人網絡》系列。

《廿二世紀殺人網絡》是90年代反烏托邦科幻電影的經典。（網上圖片）

032c × adidas。（HYPEBEAST）

潮流網媒導向零售化、品牌化

看見這對HBX × ASICS別注鞋款固然吸引，而想深一層，這種具影響力媒體與服飾品牌合作，推出商品的經營模式，近年也是愈來愈熾熱，早於2017年，來自柏林的032c就經已同Stüssy合作，推出聯名服飾系列，上年更先後與Birkenstock、adidas生產Collaboration至於同樣來自德國，屬性與HYPEBEAST相近的Highsnobiety，早前就日本傳統跑鞋品牌Mizuno合作，以經典款號Wave Rider為主軸，推出Wave Rider 1 "Phoenix"配色，一個搭上了Mizuno，另一位則與ASICS結盟，若然了解箇中定理，委實相映成趣。

Highsnobiety × Mizuno Wave Rider 1 "Phoenix"鞋作。（Mizuno）

上述媒體除了活躍於Collaboration外，也有另一個明顯共通點，就是都各自有着自家的Online Store，HYPEBEAST 2012年率先開創HBX，售賣世界各大品牌精品；032c自家網店，則致力開發同名自家服飾品牌，其新季「Cosmic Workshop」系列就獲得行內一致好評；至於Highsnobiety在這方面的發展縱然相對較慢，但今年亦終於即將開設Highsnobiety Store網店，打頭炮者正是搶先開賣Prada Linea Rossa系列服飾；另外由攝影大師Nick Knight主理的創意影像媒體SHOWstudio，這些年來亦與倫敦前衞Boutique MACHINE-A合作，開設Online Store，主打一系列偏鋒時裝設計。

The Business of Fashion的網上月費模式，於這個網絡世代下只屬少數。(BOF)

另一個有趣觀點是：當時裝媒體日漸導向商店化的同時，反觀本屬時裝店的單位，近年卻積極開拓消息發放的工作之上，撰寫報道的文章，絕不比傳統傳媒失色，SSENSE正是最明顯的案例。（SSENSE）

由此可見，雖然尚有不少人對這種媒體與消費轉型，持抗拒態度，但傳媒發展自家零售市場，的確是大勢所趨，只因不同於昔日紙媒盛世的時代，媒體經已由實體書目變成電子化，從前每份雜誌報紙乃是有定價，要收費，現在的媒體App卻盡是免費開放給普羅大眾（The Business of Fashion的網頁收費模式，不過是冰山一角），欠缺了基礎收費，廣告收入亦未必比從前多，加上成立網媒比成立實體書門檻低得多，KOL多的是，在粥少僧多的情況下，與其被動地等待廣告商出現，倒不如主動出擊，售賣產品，反正時下無論是媒體閱讀也是購物也好，都是「一部手機就搞掂」的彈指間事宜，以自己的媒體頻道，介紹自己網店內的商品，所謂「肥水不落別人田」，其實就是這樣道理。

Thrasher Magazine的服飾熱賣全球。（網上圖片）

而要宣揚自己的銷售平台，除了自家媒體的介紹外，與服裝品牌進行「傳媒 × 時裝品牌」誇界別互動合作，也是一個Win-win solution，情況就和Dover Street Market歷年邀請數以百計的品牌進行Crossover的道理一樣，既賺到金錢，又贏了名聲。何況，這種將傳媒自我品牌化、商品化的模式，自古有之，遠在032c之前，滑板誌Thrasher Magazine，以至是色情刊物Playboy，都憑藉它們的經典Logo，而幻化成成千上萬的服飾，賺個盤滿缽滿。