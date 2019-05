【Lacoste】經典鱷魚不見了　十款可愛新繡章為拯救瀕臨絕種動物

法國品牌Lacoste以Polo恤聞名,胸口上的鱷魚標籤更是深入民心,可說是品牌的標誌。 近日,品牌新系列竟然換走招牌鱷魚標籤,到底所為何事?

「Lacoste x Save Our Species」系列(Lacoste)

為了加提高眾對於保育的意識,Lacoste與國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)進行長達三年的合作,推出名為「Lacoste x Save Our Species」的計劃還有特別版的Polo恤。

品牌挑選了十種棲息於世界各地的瀕危絕種物種,並取代品牌上的鱷魚標籤,推出十款相應的限量版Polo恤於十個地區發售。如紐約出售的是北大西洋露脊鯨(The North Atlantic Right Whale)、首爾出售的是莫島角鴞(The Moheli Scops Owl)、巴黎出售的是伊比利亞猞猁(The Iberian Lynx)等等,而夏威夷僧海豹(The Hawaiian Monk Seal)版本的Polo恤就會在Lacoste網址發售,不受地域限制。是次系列限量推出3,520件Polo恤,與這十種動物在地球上的數量互相呼應,並會於5月22日(生物多樣性國際日)正式發售,定價為185美元(約1,452元港幣),所得金錢會捐贈予國際自然保護聯盟進行保育行動。

Lacoste十款瀕臨絕種動物繡章逐件睇:

今年已是品牌第二次推出特別版限量Polo恤,去年品牌同樣挑選了十種瀕危絕種物種,有小頭鼠海豚(The Vaquita)、爪哇犀牛(Javan Rhino)、鴞鸚鵡(Kakapo)等等,共推出1,775件。

回顧以往,品牌亦曾為經典的鱷魚標籤進行革新。在2013年,為了慶祝品牌成立80周年,找來了著名平面設計師Peter Saville,重新詮釋鱷魚標籤,Peter Saville用簡單的線條創作出72個新設計。

Peter Saville為Lacoste 80周年所設計的新logo。(網上圖片)