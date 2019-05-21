【Lacoste】經典鱷魚不見了　十款可愛新繡章為拯救瀕臨絕種動物

法國品牌Lacoste以Polo恤聞名，胸口上的鱷魚標籤更是深入民心，可說是品牌的標誌。 近日，品牌新系列竟然換走招牌鱷魚標籤，到底所為何事？

「Lacoste x Save Our Species」系列（Lacoste）

為了加提高眾對於保育的意識，Lacoste與國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）進行長達三年的合作，推出名為「Lacoste x Save Our Species」的計劃還有特別版的Polo恤。

品牌挑選了十種棲息於世界各地的瀕危絕種物種，並取代品牌上的鱷魚標籤，推出十款相應的限量版Polo恤於十個地區發售。如紐約出售的是北大西洋露脊鯨（The North Atlantic Right Whale）、首爾出售的是莫島角鴞（The Moheli Scops Owl）、巴黎出售的是伊比利亞猞猁（The Iberian Lynx）等等，而夏威夷僧海豹（The Hawaiian Monk Seal）版本的Polo恤就會在Lacoste網址發售，不受地域限制。是次系列限量推出3,520件Polo恤，與這十種動物在地球上的數量互相呼應，並會於5月22日（生物多樣性國際日）正式發售，定價為185美元（約1,452元港幣），所得金錢會捐贈予國際自然保護聯盟進行保育行動。

Lacoste十款瀕臨絕種動物繡章逐件睇：

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今年已是品牌第二次推出特別版限量Polo恤，去年品牌同樣挑選了十種瀕危絕種物種，有小頭鼠海豚（The Vaquita）、爪哇犀牛（Javan Rhino）、鴞鸚鵡（Kakapo）等等，共推出1,775件。

回顧以往，品牌亦曾為經典的鱷魚標籤進行革新。在2013年，為了慶祝品牌成立80周年，找來了著名平面設計師Peter Saville，重新詮釋鱷魚標籤，Peter Saville用簡單的線條創作出72個新設計。

Peter Saville為Lacoste 80周年所設計的新logo。（網上圖片）