【展覽】村上隆美術展大館開鑼　遍地太陽花和超巨型雕塑成焦點

日本藝術大師村上隆（Takashi Murakami）到訪香港，由大館當代美術館舉辦「村上隆 對戰 村上隆」是他在香港首個美術展覽，明日（6月1日）正式開始。 是次大型美術展可謂相當震撼，橫跨三層主題空間，由遍地太陽花到超巨型雕塑，當中有不少是難得一見的珍品，為觀眾帶來不一樣的藝術體驗。

「村上隆 對戰 村上隆」6月1日開鑼（Facebook@taikwunhk）

日本藝術大師村上隆（網上圖片）

村上隆於當代藝術界極具影響力，並以其色彩鮮豔、瘋狂愉快的太陽花作品而聞名，更將流行文化及藝術融為一體，讓藝術變得更普及化。從「村上隆 對戰 村上隆」展覽中，讓觀眾從他的生平、作品及收藏品各方面，來感受這位大師的藝術領域。

大館當代美術館的監獄操場，就經已放置兩件村上隆雕塑作品，它們是Kaika和Kiki，分別在他的創作中不斷重現，今次更擔任吉祥物，在大門歡迎大家來臨會場。（IG@takashipom）

首先，從三樓開始介紹，這層共有二個展廳，分別是宇宙初生的啼聲（The Birth Cry of a Universe）及藝術家收藏（The Collection）。《宇宙初生的啼聲》這件雕塑作品高達4.5米，乃是村上隆花了14年時間所創作，同時作為是次展覽重頭戲之一。Tan Tan Bo是村上隆年輕時喜愛的角色，亦是日本漫畫家水木茂筆下的人物，它看起來就如幽靈般，再加上滿地骷髏頭的地毯，打造有趣又荒誕的空間，其實只想提醒世人對於財富和世俗追求。只屬虛幻。另外，三樓還設有一個小展廳，內裡放置了村上隆大大小小的個人收藏品，因一直以來他都蒐集各地不同藝術品，雖然其收藏品數以千計，今次卻為展覽挑戰最精選的部分，包括荒木經惟（Nobuyoshi Araki）、青島千穗（Chiho Aoshima）、高野綾（Aya Takano）及空山基（Hajime Sorayama）等作品，同時向他們致敬。

「村上隆 對戰 村上隆」6月1日開鑼（Facebook@taikwunhk）

來到二樓展區，這層主題空間卻是關於「服裝」。村上隆於時裝界頗有知名度，曾與Louis Vuitton、UNIQLO、OFF-WHITE、PORTER等品牌合作，將藝術元素結合時裝。因而，他的穿衣風格也引來關注，一個令人愉快的當代藝術家，經常穿上瘋狂及色彩繽紛的衣服，再加上平易近人笑容，利用輕鬆方式跨越時裝及藝術世界。他表示就如「御宅族」般，因自己英語說得不好，所以盼望運用衣服來表達想法，所以今次展覽亦首次展出八套色彩繽紛的服裝。

「村上隆 對戰 村上隆」一樓展區（IG@takashipom）

最後一樓的主題空間，被分為四個部分：法蘭西斯‧培根（Francis Bacon）、Tan Tan Bo習作（Tan Tan Bo Studies）、超扁平花朵（Superflat Flowers）及圓相（Enso）。當中「超扁平花朵」展廳滿地都是大家熟悉的「村上隆花」，每朵太陽花都有不同顏色及編號，而作品中還有不同動漫主角加盟。再說，當走到F倉展室，它與其他展廳別有不同，鑑於從牆壁至天花板都塗上了金色，視覺效果令人相當震撼，再加上場中展出村上隆的《圓相》作品，它可追搠至日本傳統襌畫，這個空間給予觀眾沉思冥想，讓我們思考生命之虛無與有限的道理，亦為整個展覽畫上完美句號。

總括而言，三層主題空間都相當精彩，極具震撼力。睇展之餘，現場更設有紀念品專門店，出售村上隆花、書籍、畫作、貼紙等大量村上隆限量精品，相信粉絲又要「跌錢」了。

「村上隆 對戰 村上隆 MURAKAMI vs MURAKAMI》

日期：2019年6月1日至9月1日

地點：香港中環荷李活道10號大館賽馬會藝方及F倉展室

開放時間：上午 10 時 30 分至晚上 7 時（星期五：上午10 時30分至晚上9時）

預售門票：為60港元（正價）

優惠門票為45港元（持全日制學生證學生及長者）

www.ticketflap.com/murakami

即日門票：可於大館當代美術館接待處購買

售價分別為 75 港元（正價）及 55 港元（優惠）