【環保】日本藝術家膠袋攝影集：膠袋已成匿名者表達設計的畫板

膠袋可形容作一個極為簡陋的容器，設計用於方便人們盛載物品，亦培養出一種用完即棄的模式。當香港政府實行膠袋徵費，目的就是為了減少使用膠袋，從而推動環保概念。 現今的膠袋棄置量越來越高，地球亦開始窒息，而日本藝術家Sho Shibuya為了呼籲環保，竟搜羅各款膠袋推出《Plastic Paper》攝影集，從當中探索設計文化，同時鼓勵我們關愛地球。

日本藝術家推出《Plastic Paper》攝影集（網上圖片）

日本藝術家Sho Shibuya（網上圖片） 從某種意義上來說，膠袋設計是因應短暫的使用模式，可以說是稍縱即逝，但殘酷的事實將告訴你，膠袋的壽命大概比我們的生命還要長久。而Sho Shibuya從亂世中，試圖調和設計文化與膠袋帶來的危害，不再只迷戀於字體設計之上。2011年，當Shibuya搬到紐約生活後，看見街道上的人亂扔垃圾，並留意到人們使用膠袋的數量何其多，慢慢開始對膠袋設計感到著迷，並經常留意當中出現的圖案。

日本藝術家推出《Plastic Paper》攝影集（網上圖片）

膠袋已成為一系列匿名者表達設計的畫板。 Sho Shibuya

在新書《Plastic Paper》中，他與團體合力搜羅不同類型的膠袋，長達144頁的攝影圖集裡，讓我們看見無數的膠袋設計，有些設計是匿名，有些卻非常容易識辨，同時這些膠袋更被譽為城市漂浮物，實際上亦不知道它們的具體來源，它們不屬於任何人，卻是屬於整個城市。這本書不是要提倡浪費，它正好相反，盼望透過膠袋設計，呼籲人們關注每天使用的物品，提高環保意識，減少浪費機會。

《Plastic Paper》 x PANGAIA（網上圖片）

PANGAIA向來設計簡約，亦是可持續發展的先鋒。（Facebook@thepangaia） 為了積極減低對地球造成破壞，該書籍更有延伸項目，就是與PANGAIA合作，製造一件由海藻纖維編織而成的限量版T恤，PANGAIA向來設計簡約，亦是可持續發展的先鋒，將理念置於產品的最前線，創造出一款具環保意識的T恤，由於採用薄荷油處理，使衣服在整個生命週期內，亦持續發揮環保作用，而所有收益更用於Parley For The Oceans，來幫助他們實踐塑膠污染計劃。他們更表示，喜歡《Plastic Paper》的想法，將一種看似堅不可摧，含有毒的日常物品，以探索設計為陳述。

夢想有一天，盼望地球能擺脫塑膠製品。 PANGAIA

《Plastic Paper》不僅可反映歷代平面設計，亦可從中思考膠袋正在破壞着我們的環境，貪方便的習慣，讓我們依賴成癮。