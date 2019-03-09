YSL摩洛哥故居遭放售　誰是聖羅蘭最愛「幸運之家」的新主人？

對於設計師Yves Saint Laurent （聖羅蘭）來說，摩洛哥是個極具吸引力的地方，不但激發他豐富的設計靈感，亦賦予他與Pierre Bergé度過了快樂的假日。就算在生命最後階段，他亦選擇離開法國，留在摩洛哥的Villa Mabrouka故居中。 近日，此居所遭放售，亦讓我們意想不到的是，新任屋主竟然是他？

Yves Saint Laurent與Pierre Bergé買下了「幸運之家」Villa Mabrouka。（網上圖片）

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植物很重要，因為它帶來了寧靜。 Yves Saint Laurent

1990年，Yves Saint Laurent與Pierre Bergé一起買下了「幸運之家」Villa Mabrouka，位於摩洛哥的丹吉爾（Tangier），他倆並請來室內設計師Jacques Grange設計家中裝潢。聖羅蘭更要求每間客房均以單色調為主，從淡黃色到藍色，還有許多特色設計，如門口的檸檬樹、游泳池、噴泉等。這間別墅是聖羅蘭選擇安老的地方，慢慢地亦變成了他經常流連的住所，相比起瘋狂的巴黎生活，幸運之家那份慢慢的節奏，卻讓他享受生活。

聖羅蘭鐘情摩洛哥。（網上圖片）

其後，基於聖羅蘭對摩洛哥的鍾情，更與Pierre Bergé積極合作投資當地物業，如Majorelle Garden及Musée Yves Saint Laurent博物館，都是他們在此地留下的痕跡。根據Bergé於2017年9月去世前留下的指示，該物業出售的所有收益，將歸於非盈利基金會Jardin Marjorelle所得，該組織負責監督摩洛哥馬拉喀什YSL博物館以及Majorelle Garden，而是次出售的公告，是由Bergé的繼承人Madison Cox所完成。