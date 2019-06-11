【Flap Hat】新一波山系時尚熱門單品？不再是普通「行山遮耳帽」

最近帽款有什麼熱門的？遮耳帽相信是許多人的答案，不過倒是有一種類似的款式開始受到越來越多品牌關注，它們都會有一塊布料圍住脖子與臉的共通點，英文並沒有統一的稱呼方式，但收尋 Flap Hat 會有比較多答案，它就是做農子弟會很眼熟的遮陽護頸帽。
Flap Hat 主要保護後頸免於曬傷，在即將到來的夏天相信非常實用（BELIEF MOSCOW官網圖片）
相較於遮耳帽的保暖取向，Flap Hat 主要保護後頸免於曬傷，在即將到來的夏天相信非常實用，這篇我們收集了 8 個品牌的 Flap Hat 作品，從中感受各自的代表元素。
HUMAN MADE Military Mask
由 NIGO 主導設計，HUMAN MADE 有著強烈的美式復古氛圍，當然其中也不乏工裝、獵裝和海軍裝備的考究，2019 春夏系列可以發現許多戰爭的痕跡，包含這款由 Syriyka Cap 變革而來的軍帽，最早是在敘利亞位防止沙塵而用，後來被蘇聯大量投入於阿富汗戰爭，而 HUMAN MADE 也基本上比造原型製作，並加上品牌標誌，因而你能在這頂帽子上感受當時的設計情懷。
NEIGHBORHOOD Dusters／CN-Cap
2019 春夏系列明顯區分出 Protect and Survive、Harmanos、Timber、Specimen Research Laboratory、Big City 五個風格，而可拆卸式帽款則主要歸納在保護與生存類，護頸上的字樣表明能隔絕太陽、風與飛砂，並且網狀面罩考量透氣需求，整頂帽子可自由拆解出三塊結構，且除了五分割帽之外，亦有漁夫帽帽型的作品，不同板型使結合扣具也有些變化。
TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. Sun Cap
搖滾樂時常啟發設計師宮下貴裕（Takahiro Miyashita），2019 春夏找來一名 9 歲男孩 Oscar 共同創作，系列傳達孩童的天馬行空，像是襯衫可以正、背兩面穿，至於宮下貴裕也加入油漬搖滾主題，譬如著名團體 NIRVANA、Soundgarden 的表演畫面以單色印刷注入其中，也在帽子上與 Madras Check 格紋形成對比， 格紋是這來自設計師童年擁有的一件 J. PRESS 襯衫記憶，整個系列都洋溢著童貞與回憶。
Sasquatchfabrix Ninja Oiled Cap
近年在設計師横山大介指導下有著濃厚日本傳統風味，2018 秋冬 Kamisabiru 系列有雄偉之意，自然垂墜的寬鬆服裝構成垂直線條，視覺上優雅且莊重，這款 Ninja Oiled Cap 顧名思義頗有忍者既視感，寬大的可拆卸帽擺與寬鬆服裝相互呼應，芋色使用更具日式美學，同時表面加上層英國 Millerain 油布處理，即便是以素色詮釋也能非常有存在感。
Carhartt W.I.P Fela Kuti Cap
已故非洲傳奇音樂家 Fela Kuti，將當地的民族節奏和爵士、快活等樂風結合，並且成名後投入社會、政治運動中，替低下階級民眾發聲，這也是為何他會被推崇的原因之一，Carhartt W.I.P. 以他充滿活力的形象為靈感，同時參考 1975 年發行的《Expensive Shit》和《Live in Detroit 1986》專輯設計，活力的黃色象徵他家鄉奈及利亞背景，也是 Fela Kuti 最具代表的色彩，Carhartt 也在這次合作中重新推出《Live in Detroit 1986》黑膠 。
meanwhile Shade Cover Jet Cap
不只要防曬，更要防水，國外店家如此形容這頂帽子，但我想再加一句還要夏日清涼有型，使用藍、白色光視覺上就相當的輕爽，布料加入杜邦公司的氟素防水處理，在透氣之餘也能享有抗污和疏水機能性，薄薄一片甚至有些透光，卻匯集意想不到的性能表現在裡頭，meanswhile 跳脫戶外機能品牌的大地色框架，用夏日清新開啟不同的一季。
Brain Dead Safari Hat
受到北歐極簡主義和夏日輕鬆心情影響，Brain Dead 這顆大腦裡想像著五彩繽紛的午後時光，絢麗的陽光下需要避免過度曝曬，脖圍的結構幫助解決問題，淺紫色與綠色組合看似詭異，但當你知道是由 Brain Dead 操刀又會覺得合情合理，棉質、尼龍甚至是標籤的 PVC 材質共譜出復雜觸覺，即便這一季 Brain Dead 不走黑暗或強烈次文化風格，不過從細微設計還是能感受到街頭的反叛態度。
NikeLAB ACG 3-in-1 Cap
最後回到 2017 年 NikeLAB ACG 春夏系列，當時該系列講求簡單幾個動作便能穿上的機能性，當然帽款也是，只要將藏在帽子內的下擺拉出即可迅速完成全方面防護，這設計除了令人感嘆強大的收納性之外，也好奇這樣奇特的設計究竟誰會使用？想不到過了兩年後越來越多品牌加入這個領域，甚至因為太多而有些沒被收入在這篇之中，也希望看完文章的你，有機會也嘗試看看 Flap Hat 別具顯眼的造型。
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