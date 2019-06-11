【Flap Hat】新一波山系時尚熱門單品？不再是普通「行山遮耳帽」

最近帽款有什麼熱門的？遮耳帽相信是許多人的答案，不過倒是有一種類似的款式開始受到越來越多品牌關注，它們都會有一塊布料圍住脖子與臉的共通點，英文並沒有統一的稱呼方式，但收尋 Flap Hat 會有比較多答案，它就是做農子弟會很眼熟的遮陽護頸帽。

Flap Hat 主要保護後頸免於曬傷，在即將到來的夏天相信非常實用（BELIEF MOSCOW官網圖片）

相較於遮耳帽的保暖取向，Flap Hat 主要保護後頸免於曬傷，在即將到來的夏天相信非常實用，這篇我們收集了 8 個品牌的 Flap Hat 作品，從中感受各自的代表元素。

HUMAN MADE Military Mask

由 NIGO 主導設計，HUMAN MADE 有著強烈的美式復古氛圍，當然其中也不乏工裝、獵裝和海軍裝備的考究，2019 春夏系列可以發現許多戰爭的痕跡，包含這款由 Syriyka Cap 變革而來的軍帽，最早是在敘利亞位防止沙塵而用，後來被蘇聯大量投入於阿富汗戰爭，而 HUMAN MADE 也基本上比造原型製作，並加上品牌標誌，因而你能在這頂帽子上感受當時的設計情懷。

+ 4 + 3 + 2

NEIGHBORHOOD Dusters／CN-Cap

2019 春夏系列明顯區分出 Protect and Survive、Harmanos、Timber、Specimen Research Laboratory、Big City 五個風格，而可拆卸式帽款則主要歸納在保護與生存類，護頸上的字樣表明能隔絕太陽、風與飛砂，並且網狀面罩考量透氣需求，整頂帽子可自由拆解出三塊結構，且除了五分割帽之外，亦有漁夫帽帽型的作品，不同板型使結合扣具也有些變化。

TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. Sun Cap

搖滾樂時常啟發設計師宮下貴裕（Takahiro Miyashita），2019 春夏找來一名 9 歲男孩 Oscar 共同創作，系列傳達孩童的天馬行空，像是襯衫可以正、背兩面穿，至於宮下貴裕也加入油漬搖滾主題，譬如著名團體 NIRVANA、Soundgarden 的表演畫面以單色印刷注入其中，也在帽子上與 Madras Check 格紋形成對比， 格紋是這來自設計師童年擁有的一件 J. PRESS 襯衫記憶，整個系列都洋溢著童貞與回憶。

+ 2

Sasquatchfabrix Ninja Oiled Cap

近年在設計師横山大介指導下有著濃厚日本傳統風味，2018 秋冬 Kamisabiru 系列有雄偉之意，自然垂墜的寬鬆服裝構成垂直線條，視覺上優雅且莊重，這款 Ninja Oiled Cap 顧名思義頗有忍者既視感，寬大的可拆卸帽擺與寬鬆服裝相互呼應，芋色使用更具日式美學，同時表面加上層英國 Millerain 油布處理，即便是以素色詮釋也能非常有存在感。

Carhartt W.I.P Fela Kuti Cap

已故非洲傳奇音樂家 Fela Kuti，將當地的民族節奏和爵士、快活等樂風結合，並且成名後投入社會、政治運動中，替低下階級民眾發聲，這也是為何他會被推崇的原因之一，Carhartt W.I.P. 以他充滿活力的形象為靈感，同時參考 1975 年發行的《Expensive Shit》和《Live in Detroit 1986》專輯設計，活力的黃色象徵他家鄉奈及利亞背景，也是 Fela Kuti 最具代表的色彩，Carhartt 也在這次合作中重新推出《Live in Detroit 1986》黑膠 。

meanwhile Shade Cover Jet Cap

不只要防曬，更要防水，國外店家如此形容這頂帽子，但我想再加一句還要夏日清涼有型，使用藍、白色光視覺上就相當的輕爽，布料加入杜邦公司的氟素防水處理，在透氣之餘也能享有抗污和疏水機能性，薄薄一片甚至有些透光，卻匯集意想不到的性能表現在裡頭，meanswhile 跳脫戶外機能品牌的大地色框架，用夏日清新開啟不同的一季。

Brain Dead Safari Hat

受到北歐極簡主義和夏日輕鬆心情影響，Brain Dead 這顆大腦裡想像著五彩繽紛的午後時光，絢麗的陽光下需要避免過度曝曬，脖圍的結構幫助解決問題，淺紫色與綠色組合看似詭異，但當你知道是由 Brain Dead 操刀又會覺得合情合理，棉質、尼龍甚至是標籤的 PVC 材質共譜出復雜觸覺，即便這一季 Brain Dead 不走黑暗或強烈次文化風格，不過從細微設計還是能感受到街頭的反叛態度。

NikeLAB ACG 3-in-1 Cap

最後回到 2017 年 NikeLAB ACG 春夏系列，當時該系列講求簡單幾個動作便能穿上的機能性，當然帽款也是，只要將藏在帽子內的下擺拉出即可迅速完成全方面防護，這設計除了令人感嘆強大的收納性之外，也好奇這樣奇特的設計究竟誰會使用？想不到過了兩年後越來越多品牌加入這個領域，甚至因為太多而有些沒被收入在這篇之中，也希望看完文章的你，有機會也嘗試看看 Flap Hat 別具顯眼的造型。

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