【雜誌】最新《GO OUT》大玩Outdoor時尚　機能背心、涼鞋少不了

夏天將至，又到了進行各式各樣戶外活動的好時機，不過無論閣下鍾愛行山、露營還是攀石、衝浪也好，不同的Outdoor活動，就是要有着不同的專屬Outdoor服飾裝備才有味道，絕不能每時每刻都牛仔褲加布鞋就了事，這既是為了安全，也是出於「貪靚精」的虛榮心，時裝人就是如此犯賤…… 所以戶外潮流誌《GO OUT》最新一期6月號，對於既鍾愛Outdoor活動又喜歡Fashion的朋友而言，就注定非買不可了。

《GO OUT》6月號。（GO OUT）

雜誌內找來BEAMS、Urban Research Doors、Ship等日本 時裝及戶外服知名單位的代表上來，講解今夏Outdoor時裝的配搭術。（GO OUT）

事關《GO OUT》6月號開宗明義以「Outdoor Fashion Book」作為主題，大講戶外時裝潮流。率先找來BEAMS、Urban Research Doors、Ship等日本時裝及戶外服知名單位的代表上來，講解今夏Outdoor時裝的配搭術之餘，也順道推介他們的心水戶外單品，只見在普遍日系Outdoor時裝人眼中，機能至上Utility Vest和登山用涼鞋都會是今季重點，Utility Vest未必一定要傳統概念中那些大大件的「龜背」背心，也可以是一種仿如掛袋一般的配飾裝置，以尼龍索帶貫穿左、右兩邊肩頭，胸腹部份則結繫着容量極大的口袋，這類背心究竟應被歸納為一件衣服，還是一個包袋，委實見仁見智。

CHACO與BEAMS和PILGRIM合作的別注版。

《CAMP GEAR BOOK Vol.2》別冊專書。（GO OU）

當然要成為一個有格調的Outdoor友，單單是穿上身的衫褲鞋襪並不足夠，其他周邊配套同樣重要，有見及此《GO OUT》在6月號之前，其實尚推出了一部名叫《CAMP GEAR BOOK Vol.2》的別冊專書，深入地為讀者搜羅並講述一切關乎遠足、露營中所使用到的單品，叫人看得目不暇給，雖然好些單品在香港的市場裏，並不見得有店鋪會販賣，但還是望梅止渴先吧！