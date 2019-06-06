【CHANEL Pre-Fall 19】了解香奈兒成功背後　那些傳說般的工藝坊

去年12月，CHANEL在紐約大都會博物館上演了一場穿梭時空的Pre-Fall 2019季度匯演，以古埃及文明為主題，上演了一場穿梭神話歷史與傳統工藝的時裝秀。

CHANEL 2018/2019年的工藝坊系列。（CHANEL）

CHANEL Pre-Fall 19的工藝坊系列（Métiers d’art）選址紐約大都會博物館的丹鐸神廟（Temple of Dendur）舉行，與系列主題——古埃及文明不謀而合。丹鐸神廟正正就是一座羅馬時期建造的神廟，更是博物館的鎮館之寶。系列以金色作為主調，加入了不少古羅馬元素及圖騰，如聖甲蟲及金字塔，化身為各種飾物以及手袋。服飾剪裁則充滿線條感，強調肩部輪廓，與古埃及建築互相呼應。

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作為品牌的工藝坊系列，手藝當然巧奪天工，成品由CHANEL旗下不同工藝坊製作而成。自1985年起，CHANEL陸續收購了不同的工藝坊，如Desrues珠寶首飾坊、Michel製帽坊、Lesage刺繡坊等等。而為了令法國工藝能更為人熟悉，各個工藝坊仍可與其他時裝品牌保持合作關係。工藝坊系列每件作品都是工藝所在，就讓我們從幾項單品認識CHANEL背後的工藝坊。

（黃舒慧攝）

Maison Michel製帽坊

Michel製帽坊在1936年由Auguste Michel創立，是不少大品牌的帽子供應商，除了CHANEL外，亦曾與DIOR、山本耀司、GIVENCHY等合作。Michel製帽坊可以把任何物料製成帽子，這亦是令各大品牌冒名而來的原因。今次的金色帽，就是以菠蘿葉製成。

以紐約作為靈感的飾品。（黃舒慧攝）

Desrues珠寶首飾坊

Desrues珠寶首飾坊是最早加入CHANEL的工藝坊，收藏了超過八萬款鈕扣及寶石，品牌各式各樣的鈕釦就是由Desrues珠寶首飾坊製作。2018/2019年的工藝坊系列除了古埃及元素外，亦融入了紐約特色。品牌把五光十色的紐約景象化為飾品，描繪出當地的天際線，大樓化身成一顆顆閃耀的珠寶。

今次的Lesage Tweed外套用上了珠片作為滾邊。（黃舒慧攝）

Lesage刺繡坊

軟呢（Tweed）可說是CHANEL的象徵，而軟呢就是由Lesage刺繡坊編織，每年CHANEL都會推出新的Lesage Tweed並有其獨特的名稱。在過去一世紀，Lesage刺繡坊蒐集了不同原材料，現昤擁有超過60噸不同種類材料，如蝴蝶帶、玻璃珠、水晶等等。工藝坊系列中的Lesage Tweed外套更用上了珠片作為滾邊。

每一道皺摺都是工藝所在。（黃舒慧攝）

Lognon褶飾坊

Lognon是一種法國傳統的製作皺褶方式。創立於1945年的Lognon褶飾坊以擅長以純手工輔以紙板模型的方式，製作出皺褶。

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