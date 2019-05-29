為悼念老佛爺　CHANEL、FENDI和Karl Lagerfeld破天荒聯手辦活動

老佛爺於今年二月逝世，原來一眨眼已過了三個月，他作為CHANEL及FENDI創意總監，以及領導著同名品牌Karl Lagerfeld，沒有他的時裝世界，仍然難以想像。 為了紀念他對時裝行業的影響，這三個時裝品牌決定攜手合力，為老佛爺於巴黎大皇宮上演一場悼念活動。

老佛爺悼念活動名為《Karl For Ever》（網上圖片）

該悼念活動名為《Karl For Ever》在6月20日舉行，由歌劇導演Robert Carsen執導，該影片將透過大皇宮主廳上三個大屏幕上播放，當中更會展示他以往在時裝、藝術及文化各方面的訪談。除了影片外，一眾舞蹈員、音樂家、歌手及演員亦會在現場進行表演，利用不用藝術語言演繹老佛爺過往巨作，並且與2,500名受邀嘉賓共同懷念他。

CHANEL AW19（網上圖片） 這個悼念活動選址於巴黎大皇宮，某程度是令人痛苦的抉擇，因為CHANEL自2005年，每次都把大皇宮大變身，由雪境小鎮到超級市場，甚至更試過把巴黎鐵塔放進時裝騷，百變豪華風貌，使那裡變成他的造夢天堂，所以對於老佛爺來說，巴黎大皇宮象徵性意義巨大，而今次悼念活動，選址於此就最適合不過。 老佛爺生前表示討厭舉辦葬禮，所以堅持自己的意願，死後於法國南泰爾舉行私人儀式火化。而Robert Carsen告訴《WWD》，這次悼念活動是盼望利用歡樂氣氛來探索老佛爺靈感來源，並說他本來就希望這是一個快樂的時刻。早前，CHANEL與FENDI紛紛在時裝騷上為他致上敬意，今次三合一大合演，彷彿為這位叱吒逾半個世紀的時裝巨人正式告別我們。