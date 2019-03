【CHANEL FW19】傳奇落幕　向時裝皇帝Karl Lagerfeld作終極致敬

時裝之所以引人入勝,除了是那些走馬看花的潮流,風花雪月所帶來的虛榮外,更重要者,乃是它往往賦予了情感意志以及回憶於其中,給予人們喜怒哀樂。就例如自1983年Karl Lagerfeld接手CHANEL的那一刻起,無論是這個經典法國品牌,還是老佛爺本人,都一直牽動着每位時裝愛好者的神經,無論你對他們是喜歡、傾慕、崇拜還是厭恨也好,這36年來他都是時裝文化之中,大家最珍貴的集體回憶,這份情感,絕不會因為這位時裝皇帝的離開而被人忘記。 所以CHANEL FW19 Ready-to-Wear,這個由Karl Lagerfeld直接操刀的最後系列,正是世人向這位時裝巨匠作萬二分致敬的極終機會。

Grand Palais被打造成優美的雪景。(Alessandro Lucioni)

Karl生前愛模Cara Delevingne首先登場。(Alessandro Lucioni)

作為CHANEL的御用發佈場地,每季Grand Palais巴黎大皇宮都會被打造成異想天開的真實場景,上季SS19 RTW是陽光與海灘、Couture系列則是清新小庭園,來到FW19新季,卻又筆鋒一轉,變成白雪紛飛的山區國度,野山遍野的白雪皚皚,映襯在一整列古典木屋之上,再伴隨冰柱滴水一般的叮噹聲背景音樂,委實詩意無限,表現出一種有如川端康成一般的文學哀愁。

茫茫的銀河懸在眼前,彷彿要以它那赤裸裸的身體擁抱夜色蒼茫的大地,真是美的令人驚嘆不已。 川端康成 《雪國》

形形式式的格紋成為一大主調。(Alessandro Lucioni)

羽絨褸大熱,CHANEL就以高貴的形式製作出來。(Alessandro Lucioni)

迷你滑雪手圖案,默幽感十足。(Alessandro Lucioni)

到中段時節,出場的模特兒則改換成新潮的滑雪裝束,是Karl Lagerfeld與原副手,現任新創作總監Virginie Viard對當代時裝的理解和寫照,服飾鮮豔奪目,闊身剪裁的高腰皮褲用料精緻,垂摺部份亦做得恰到好處。時下潮流界大流行的掛鏈腰包和Down Jacket,CHANEL都有相關的單品,不過就以高貴得多的方式示人,特別是數套白色的運動圖案裝束,剪裁流線之中又帶光滑感,圖案遠觀之下或許不明所以,但細心觀看的話,就會發現衣服上原來佈滿了點點迷你滑雪手圖案,默幽感十足,盡顯老佛爺的俏皮神髓,見衫如見人。

結尾是一貫香奈兒的傳統風尚。(Alessandro Lucioni)

及至尾段,發佈會就以一系列品牌經典服飾作品,永恆的黑色用色、源遠流長的男裝女穿的骨感概念、「孖C」Logo、莊嚴的黑色絲帶領子,巧妙的珠片刺繡以至是閃耀的珠寶首飾‧‧‧‧‧‧均一併納了服飾設計之中,從來世人總會稱這些是向Coco Chanel、Gabrielle Chanel致敬的經典元素,但其實不知不覺間,這份成就也並不單只Coco Chanel一人,Karl Lagerfeld也應該坐享的這場榮耀殿堂的半壁江山,是他一再強高時裝應該以實用和穿著為先,「Clothes are nothing unless they are worn」,令到CHANEL這個品牌多年來縱然一直為處世界之巔,卻從來都能夠以人為本,避免了有如好些時裝品牌一樣,為創新而創新,而最終破壞了形象,賠了生意也輸了市場。

CHANEL工坊亨譽全球,都連一枚鈕扣也有專屬工坊。(網上圖片)

也是全賴Karl Lagerfeld的高瞻遠足,自2002年開始不斷收購各式各樣的工藝工坊:刺繡工坊Lesage、Montex、羽飾兼山茶花工坊Lemarié、鈕釦暨珠寶工坊Desrues、帽藝工坊暨品牌Maison Michel、鞋具工坊Massaro、針織廠Barrie、金銀配飾工坊Goossens、手套工坊Causse和褶飾工坊Lognon等12間工坊,才令這些慢工出細貨的單位,避免了時代洪流洗禮而倒閉的下場,也為頂尖的法國時裝文化,作出的偉大的捍衛和保育,這些貢獻,Karl Lagerfeld絕對是居功至偉。

參加發佈會的來賓來自全球各地,大多數都是業界權威。(Alessandro Lucioni)

結尾部份,大會安排播出一段Karl Lagerfeld親演的聲音傍述,很多人都感觸落淚。(Alessandro Lucioni)

最後,一再翻閱CHANEL FW19系列的人與景,的確叫人對生命之奇妙有所感懷:白雪徐徐下落到大地,並慢慢溶化成水,滋潤世間萬物。然假以時日,卻又會被冷空推向朵朵白雲上,凝結成冰晶,最終再度化成白雪,到訪人世間的角落,這種循環不息,生機處處,既是新季CHANEL的風格寫照,也是Karl Lagerfeld存活在大家心內的永恆意義,因為可以這樣說:從今以後的CHANEL,並不再單純是屬於Coco Chanel的回憶與故事,Karl Lagerfeld一生的傳奇事蹟,對服飾的態度和見解,也定必融入Virginie Viard與往後的設計師之中,成為香奈兒血液中不可或缺的DNA。