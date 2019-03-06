【CHANEL FW19】傳奇落幕　向時裝皇帝Karl Lagerfeld作終極致敬

時裝之所以引人入勝，除了是那些走馬看花的潮流，風花雪月所帶來的虛榮外，更重要者，乃是它往往賦予了情感意志以及回憶於其中，給予人們喜怒哀樂。就例如自1983年Karl Lagerfeld接手CHANEL的那一刻起，無論是這個經典法國品牌，還是老佛爺本人，都一直牽動着每位時裝愛好者的神經，無論你對他們是喜歡、傾慕、崇拜還是厭恨也好，這36年來他都是時裝文化之中，大家最珍貴的集體回憶，這份情感，絕不會因為這位時裝皇帝的離開而被人忘記。 所以CHANEL FW19 Ready-to-Wear，這個由Karl Lagerfeld直接操刀的最後系列，正是世人向這位時裝巨匠作萬二分致敬的極終機會。

Grand Palais被打造成優美的雪景。（Alessandro Lucioni）

Karl生前愛模Cara Delevingne首先登場。（Alessandro Lucioni）

作為CHANEL的御用發佈場地，每季Grand Palais巴黎大皇宮都會被打造成異想天開的真實場景，上季SS19 RTW是陽光與海灘、Couture系列則是清新小庭園，來到FW19新季，卻又筆鋒一轉，變成白雪紛飛的山區國度，野山遍野的白雪皚皚，映襯在一整列古典木屋之上，再伴隨冰柱滴水一般的叮噹聲背景音樂，委實詩意無限，表現出一種有如川端康成一般的文學哀愁。

茫茫的銀河懸在眼前，彷彿要以它那赤裸裸的身體擁抱夜色蒼茫的大地，真是美的令人驚嘆不已。 川端康成 《雪國》

形形式式的格紋成為一大主調。（Alessandro Lucioni）

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羽絨褸大熱，CHANEL就以高貴的形式製作出來。（Alessandro Lucioni）

迷你滑雪手圖案，默幽感十足。（Alessandro Lucioni）

到中段時節，出場的模特兒則改換成新潮的滑雪裝束，是Karl Lagerfeld與原副手，現任新創作總監Virginie Viard對當代時裝的理解和寫照，服飾鮮豔奪目，闊身剪裁的高腰皮褲用料精緻，垂摺部份亦做得恰到好處。時下潮流界大流行的掛鏈腰包和Down Jacket，CHANEL都有相關的單品，不過就以高貴得多的方式示人，特別是數套白色的運動圖案裝束，剪裁流線之中又帶光滑感，圖案遠觀之下或許不明所以，但細心觀看的話，就會發現衣服上原來佈滿了點點迷你滑雪手圖案，默幽感十足，盡顯老佛爺的俏皮神髓，見衫如見人。

結尾是一貫香奈兒的傳統風尚。（Alessandro Lucioni）

及至尾段，發佈會就以一系列品牌經典服飾作品，永恆的黑色用色、源遠流長的男裝女穿的骨感概念、「孖C」Logo、莊嚴的黑色絲帶領子，巧妙的珠片刺繡以至是閃耀的珠寶首飾‧‧‧‧‧‧均一併納了服飾設計之中，從來世人總會稱這些是向Coco Chanel、Gabrielle Chanel致敬的經典元素，但其實不知不覺間，這份成就也並不單只Coco Chanel一人，Karl Lagerfeld也應該坐享的這場榮耀殿堂的半壁江山，是他一再強高時裝應該以實用和穿著為先，「Clothes are nothing unless they are worn」，令到CHANEL這個品牌多年來縱然一直為處世界之巔，卻從來都能夠以人為本，避免了有如好些時裝品牌一樣，為創新而創新，而最終破壞了形象，賠了生意也輸了市場。

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CHANEL工坊亨譽全球，都連一枚鈕扣也有專屬工坊。（網上圖片）

也是全賴Karl Lagerfeld的高瞻遠足，自2002年開始不斷收購各式各樣的工藝工坊：刺繡工坊Lesage、Montex、羽飾兼山茶花工坊Lemarié、鈕釦暨珠寶工坊Desrues、帽藝工坊暨品牌Maison Michel、鞋具工坊Massaro、針織廠Barrie、金銀配飾工坊Goossens、手套工坊Causse和褶飾工坊Lognon等12間工坊，才令這些慢工出細貨的單位，避免了時代洪流洗禮而倒閉的下場，也為頂尖的法國時裝文化，作出的偉大的捍衛和保育，這些貢獻，Karl Lagerfeld絕對是居功至偉。

參加發佈會的來賓來自全球各地，大多數都是業界權威。（Alessandro Lucioni）

結尾部份，大會安排播出一段Karl Lagerfeld親演的聲音傍述，很多人都感觸落淚。（Alessandro Lucioni）

最後，一再翻閱CHANEL FW19系列的人與景，的確叫人對生命之奇妙有所感懷：白雪徐徐下落到大地，並慢慢溶化成水，滋潤世間萬物。然假以時日，卻又會被冷空推向朵朵白雲上，凝結成冰晶，最終再度化成白雪，到訪人世間的角落，這種循環不息，生機處處，既是新季CHANEL的風格寫照，也是Karl Lagerfeld存活在大家心內的永恆意義，因為可以這樣說：從今以後的CHANEL，並不再單純是屬於Coco Chanel的回憶與故事，Karl Lagerfeld一生的傳奇事蹟，對服飾的態度和見解，也定必融入Virginie Viard與往後的設計師之中，成為香奈兒血液中不可或缺的DNA。