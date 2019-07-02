【Kenzo】原二人夫妻檔離去　Lacoste前總監將會是救世主嗎？

2020春夏男裝時網週於上星期圓滿落幕，亦是Humberto Leon和Carol Lim鬆一口氣的時侯，因為這是他們為Kenzo設計最後一個系列，二人加入Kenzo八年間一直稟承有服裝色彩大師稱號Kenzō Takada的風格及品牌基因，並為品牌建立年輕活力的形象。7月1日就是他們任期屆滿的日子，品牌亦即宣佈由Lascoste前創意總監Felipe Oliveira Baptista接捧，到底Kenzo的日後發展將會如何呢？

「Kenzo二人組」Humberto Leon和Carol Lim。（網上圖片）

自1970年品牌創辦人Kenzō Takada建立品牌，在高級時裝品牌壟斷的時代下把日本文化和工藝帶到巴黎，為當時的時裝界帶來不少衝擊。他在設計中運用了大量日式風格及色彩強烈的圖案於設計中，亦把日本紡織物料混合西方高級布料使用，令品牌於時裝之都大響名堂。因此，「Kenzo二人組」Humberto Leon和Carol Lim在任Kenzo創意總監期間保留了大量Takada的彩色和風基因，糅合現代人推崇的文化將Kenzo轉化成為搞玩味的年輕品牌。以他們的告別作2020春夏系列為例，他們以日本漁業的其中一個重要角色「海女」（Ama）作靈感，以大量繩網、珍珠、泳衣、海浪等元素完成整個系列，當中亦包括厚底木屐和浮世繪等日本傳統文化產物。他們分別用了織物、繩結、刺繡、圖案等手法表達海女的工作，絕對是二人對Kenzō Takada和日本文化的致敬大晒冷。

Kenzo靈感女神山口小夜子與Kenzō Takada，1978 年。（網上圖片）

年輕的Kenzō Takada與Karl Lagerfeld。（網上圖片）

「Kenzo二人組」於Kenzo告別作2020春夏男裝系列。（Vogue）

「Kenzo二人組」於Kenzo告別作2020春夏男裝系列。（Vogue）

+ 7 + 6 + 5

「Kenzo二人組」在任八年間除了將Kenzō Takada的理念發揚光大，更加入了個人對時尚的理解，於是他們在2013年與同以繽紛色彩知名的藝術雜誌 《TOILETPAPER》合作，創造出一連串稀奇古怪，天馬行空的廣告。該系列廣告令時尚融入於現代藝術中，把時尚單品轉化成意像，此手法時至今日仍是十分吸引年輕一代。另一「Kenzo二人組」創造的高峰就是同年推出的老虎頭設計，事源二人發現Takada在自己的西裝裏繡上一隻小老虎而靈感爆發，創造出瘋摩一時的虎頭熱，當時只要被印上虎頭的Kenzo出品都會被名人著用繼而搶奪。但可惜在此之後Kenzo再沒有創作出新的熱潮，儘管Humberto Leon和Carol Lim仍有一雙巧手創作出不俗的設計，但品牌亦不再像當年受歡迎，也許在這個時候他們需要時間沉澱或專注於自家品牌Opening Ceremony中重拾志氣。

Kenzo與藝術雜誌TOILETPAPER合作，創造出一連串稀奇古怪，天馬行空的廣告。（網上圖片）

+ 6 + 5 + 4

而接任的Felipe Oliveira Baptista的來頭也不少，葡萄牙藉的Felipe在2010年至2018間任職Lascoste的創意總監﹐他令運動老牌擺脫古板的形象。他更把Lascoste的標誌性鱷魚Logo年輕化，以別開生面的形態展現人前，他亦帶領Lascoste加入時裝界的聯乘風潮，與多個時裝品牌合作如Supreme、China Town Market、Opening Ceremony等推出聯乘系列，成功把運動老牌推到時尚層面。希望Felipe Oliveira Baptista上任Kenzo後繼續施展他化腐朽為神奇的魔術，再一次將Kenzo帶領到從前的輝煌境地。

Felipe Oliveira Baptista。（網上圖片）

Lacoste曾與「Kenzo二人組」的自家品牌Opening Ceremony合作。（Opening Ceremony）