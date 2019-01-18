專訪Humberto Leon：不論KENZO或Opening Ceremony創作準則也一樣

八年前，LVMH集團宣布，決定將高田賢三（Kenzo Takada）所建立的法國品牌KENZO全權交托給半華人血統的Humberto Leon與韓裔設計師Carol Lim，多得兩位的苦心經營，將品牌的鮮明形象推向至極。 二人同時為美國知名select shop Opening Ceremony的創辦人，「Opening Ceremony已伴我走過十七個年頭了，而當上KENZO的創意總監也幾近十年，但我仍未對時裝的熱度退減。」由設計靈感、KENZO的成長，以至自家品牌的故事，Humberto在訪問中毫不吝嗇地分享。

Humberto Leon帶領之下的KENZO

不知道大家對品牌KENZO有多熟悉，Humberto告訴我們，這個由日本人創辦，而且由1970年起家至始也能一直受巴黎時尚圈的歡迎，實在是難得。創辦人高田賢三本已有「色彩魔術師」的美譽，還未離開品牌之時，他一直堅持將民族文化以及自由新穎的設計風格融入每個系列當中，到了Humberto接任後，他直言盡量保留品牌的原有色彩，於是自由奔放、搭配新奇、優美灑脫、活力青春等元素，到了今時今日的KENZO，也能夠將之共冶一爐，「不過，我們的背景相信能為品牌帶來多樣化效果，就像我的童年，某些時間成長於香港與國內，期間受到不少東方文化的影響，尤其王家衛的電影，他的電影美學與色彩運用，時常啟發我的設計意念。香港的電影，既幽默又詼諧。」Humberto再三強調，一直喜歡應用電影作為創作繆斯。

KENZO Fall Winter 2018。（vogue）

就如品牌的2018秋冬系列，便以《花樣年華》和《重慶森林》作為設計靈感，系列當中所展露的中式旗袍、印花元素、青龍圖騰等，都散發着濃烈的東方美學。他們的的確確為KENZO注入了不少亞洲設計觀念，「雖然執掌品牌已多年，但依然抱着『Constantly refresh』為宗旨，不停問自己『What’s next and what’s next』，從而讓品牌的步伐走得更快更前。」

+ 3 + 2

Fashion is about individual creativity, and giving people the opportunity to express themselves。 Humberto Leon

Humberto Leon（攝影：龔嘉盛）

Opening Ceremony的核心理念

網羅世界各地的新銳設計師是Opening Ceremony出現的其中一個主因，發跡初期只坐落於紐約曼克頓Downtown，如今於東京、倫敦、洛杉磯也設有分店，現時還有自己的設計支線。某些現時大紅大紫的品牌，就如Alexander Wang、Rodarte、Proenza Schouler等，Opening Ceremony早在多年前已將他們引進美國店內，「除了想分享更多時尚產品與生活態度之外，我們更想借平台來支持新晉的品牌。」二人便用這樣的經營方式，繼續為下一代發聲，亦藉着是次專訪，寄予新晉設計師必需要為自己先定下清晰的目標：「發展創作事業前，先問問自己：你是想成為下一個Prada，還是想建立一個潮牌？抑或是想以牛仔概念作為設計宗旨？」方向可以有很多，但一定要洞若觀火，再排除萬難，便會通往成功之路。

Opening Ceremony Fall 2017（網上圖片）

Humberto更揚言，Opening Ceremony是二人入主KENZO前最好的學習平台，「營運店舖期間，我們非得要參與所有事情不可。如何找來設計師合作、網站平台如何經營、商業廣告等等，全得親力親為。」以上經歷，令他們接管KENZO後，更能成熟和彈性處理品牌各種業務。

Opening Ceremony兩位主理人Humberto Leon與Carol Lim。

Humberto特別注重如何在商業與創意找上平衡點（攝影：龔嘉盛） 一個個成功系列的誕生 不論是KENZO，還是Opening Ceremony，Humberto都以同一個創作準則與習性來做好設計：「構想好主題後，便會有Colour mood board的出現；繼而開始著手於物料創作，嘗試發展出不同的細節與效果；再到剪裁與印花……」他指創作過程之中，並沒有最享受的部分，故所有環節對他而言也來得非常重要，「然後再思考如何將整個系列放置於同一個空間內展示。」他特別顧慮到設計如何在商業與創意找上平衡點，「希望每位觀眾目睹台上衣服，能即時幻想自己如何在街上演釋它。」好的設計，往往能在商業與創意兩方面連至平衡，也只有優秀的設計師才能成就她們。

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