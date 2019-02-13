坂本龍一擔任Model　Opening Ceremony新系列向張國榮梅艷芳致敬

Opening Ceremony一向愛用素人Model演繹，今年春夏Lookbook也保留這傳統，甚至出動員工和創辦人的母親，與此同時品牌又加入大家熟悉的音樂人、設計師和作家，實行兩種風格Model並肩。 不過，Opening Ceremony這次設計更教我們香港人親切，因為概念就是來自張國榮與梅艷芳。

OC兩位創辦人一直致力推動亞洲文化（網上圖片）

OC創辦人Humberto Leon母親Wendy Leon（Opening Ceremony）

雖然Opening Ceremony（OC）是美國品牌，但兩位創辦人Humberto Leon和Carol Lim都是亞洲裔，前者有華人血統，後者則是韓國裔子孫，所以品牌今季以亞洲身份為主調並不令人感到意外，而整個系列清一色交由亞洲面孔來演繹，同樣是理所當然，素人演繹一向是OC的拿手好戲，其中兩位參與拍攝的素人卻是有「背景」，甚至可以大膽說沒有她們就沒有OC，一位Humberto Leon的母親大人Wendy Leon，還有Cynthia Leung，她就是大學時期介紹Humberto和Carol二人互相認識的重要人物。

「教授」坂本龍一是今次Lookbook焦點（Opening Ceremony）

除了OC兩位幕後重要人物外，Lookbook更是星光熠熠，最令人眼前一亮的首推有「教授」之稱的坂本龍一，雖然他從不屬於時尚界，但凡他使用的產品都必吹捧，像New Balance跑鞋、Jacques Durand眼鏡等，今次他換上一身OC服飾，既有OG簽名式的豹紋，又有「教授」最愛的灰tone色調，是兩者風格大結合。其他星級人物方面，包括著名設計師Anna Sui、著作有《蝴蝶君》的美國華裔作家黃哲倫（David Henry Hwang）、參演Netflix美劇《Russian Doll》演員Greta Lee、被譽為「最Cool中國餐館」Mission Chinese Food大廚Angela Dimayuga等等，可謂知名度高之餘，範疇亦甚廣。

+ 4 + 3 + 2

不過OC這季創作概念，不但貼近亞洲，更近我們的香港。Humberto表示設計是受到香港兩大巨星張國榮與梅艷芳所啟發，還指1984年二人為電影《緣份》合唱的同名主題曲是他最愛的作品。在今個系列中，不難發現絲綢、閃片等80年代華麗元素，大膽配色和誇張剪裁，同樣是那個年代的美學價值所在，當然還有不可或缺的OC DNA——Fun，滿載歡欣心情穿靚衫齊起舞，Let’s party and have FUN！

張國榮與梅艷芳一同主演和合唱主題曲的電影《緣份》（網上圖片）

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