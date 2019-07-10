UNDERCOVER、陳冠希御用藝術家　村上隆愛將MADSAKI首個香港展覽

在現今社會上「香港製造」愈來愈少，被中國製造取而代之，黃金年代的豐功偉績都被淹沒，香港電影業也被合拍片吞噬，然而從前經典港產片仍沒法被取替，其影響力從來都是毋庸置疑。 日本藝術家MADSAKI首次在香港舉行個展，也帶來一系受港產片啟發的創作。

MADSAKI以《重慶森林》經典情節作畫。（@madsaki）

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八十至九十年代是香港電影最輝煌的年代，當中有意無意浸透出的香港特色令港產片揚名國際，經典如《精武門》、《英雄本色》、《東邪西毒》、《無間道》等，哪怕是不同片種，都能以絢麗的鏡頭帶出東方之珠的風土人情及香港人天馬行空的創作力。因此日本藝術家MADSAKI選擇了這個時期的香港電影作靈感，將王家衛的《花樣年華》和《重慶森林》中的經典情節，以其獨有的抽像派手法重新演繹，作為他首個香港個人展覽《If I Had a Dream》的其中一部份作品展示。

MADSAKI以《花樣年華》經典情節作畫。（@madsaki）

MADSAKI融合抽像派與街頭塗鴉為主要風格。（網上圖片）

Audrey Hepburn的 《Tiffany's At Breakfast》（左）和Al Pacino的《Scarface》（右）是Madsaki的荷里活電影系列。（潘思穎攝）

除了王家衛的電視影響了MADSAKI的創作外，另外兩套電影：Andy Warhol的地下電影《My Hustler》及周星馳的動作喜劇《功夫》，都成為了《If I Had a Dream》展覽的軸心。MADSAKI作品與Andy Warhol的思維相若，都崇向仿效各種實物並加以創作，同時保留個人特色精髓，映照出經典藝術歷史的同時，亦向前人致敬。

Untitled (inspired by Andy Warhol), 2019 布面丙烯、噴漆 51 x 41 cm | 20 1/16 x 16 1/8 in Courtesy MADSAKI/Kaikai Kiki Co., Ltd.

上一代的潮流人對MADSAK肯定I不陌生，他生於日本大阪，並於美國新澤西州長大，其作品風格深受兩地文化影響，融合抽像派與街頭塗鴉為主。其後MADSAKI更成功開拓潮流市場，不僅是陳冠希創辦品牌CLOT的標誌性Alienegra荊棘圖騰的創作者，亦與UNDERCOVER主理人高橋盾合作無間，推出圖案T-shirt和插圖畫作，後來更因引起村上隆的注意而名聲大噪，在伯樂村上隆點石成金下，MADSAKI成為拍賣會場中被追捧的新寵，作品拍賣價不斷創新高。

《一物》亦將會與MADSAKI來一趟深度訪談，有興趣的朋友敬請密切留意。

「陳冠希著用」MASAKI創作的CLOT荊棘圖騰Alienegra紅極一時。（網上圖片）

Undercover主腦高橋盾多年來跟 MADSAKI合作無間。圖為MADSAKI參與圖案設計的《 INTERMISSION》。（網上圖片）

在 Instagram 查看這則貼文 madsaki（@madsaki）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 28 日 上午 4:51 張貼

MADSAKI《If I Had a Dream》展覽



日期：7月17日至8月17日

地址：貝浩登畫廊（香港中環干諾道中50號17樓）