「村上隆 對戰 村上隆」作品展　6月1號君臨大館當代美術館

香港最近可謂藝術大師作品展雲集，「梵高在世：多感官體驗展」上個月才正式啟動，黎緊6月又有另一位巨星單位空降香港，說的是日本藝術大師村上隆（Takashi Murakami），一個名為「村上隆 對戰 村上隆」的大型作品展，6月1日就會正式於香港中環大館當代美術館隆重舉行。

好些村上隆名作下個月就會正式於香港登場。（© 2019 村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司）

村上隆與草間彌生、奈良美智，統稱為日本當代藝術的三劍俠。（網上圖片）

今次展覽由挪威阿斯楚普.費恩利現代藝術博物館總監Gunnar B. Kvaran與大館藝術主管Tobias Berger共同策展，展示村上隆創作生涯上，一系列多元，卻各走極端的作品，以揭示村上隆精彩作品背後，於生活中所體現出來的矛盾，歡恩狂放背後，每每隱藏批判當代文化的沉寂與風骨，之所以定名為「村上隆 對戰 村上隆」，意義正是如此。

「圓相」畫系列。（網上圖片）

展覽以懾人的體驗式場景打造，超出超過60件以村上隆的歷年畫作及雕塑作品，包括其大型後末世主題畫作、快樂狂歡式的花朵作品等等，當中尤以「圓相」畫系列和雕塑作品《宇宙初生的啼聲》(The Birth Cry of a Universe)最為矚目，前者「圓相」畫系列具有多幅作品，滿載東方佛學講求頓悟的禪意哲學於其中，每幅畫作的背景構圖紛擾混亂，密佈骷髏頭或鮮花圖案於其中，象徵生死枯榮，然而畫的居中卻總會以水墨，繪上一個大圓圈，以表達生與死之間，其實不過是深羅宇宙間的天理循環，將有如「道通為一」的崇高意念隱喻其中，著實是發人深思；至於歷時14年製作，達4.5米之高的雕塑《宇宙初生的啼聲》，金碧輝煌的外觀與繁複的結構氣勢磅礡，大家在國外展覽或者網上圖片中就看得多，今次卻是破天荒首度於香港登場，實在難得。

《宇宙初生的啼聲》(The Birth Cry of a Universe)於森美術館展示。（森美術館）

作品達4.5米之高。（Artsy）

而為了加強藝術與參加者之間的互動，「村上隆 對戰 村上隆」作品展期間，大館當代美術館將會舉行一系列公眾及教育活動，包括於洗衣場石階放映村上隆的影片片作品；與村上隆、Gunnar B. Kvara 及Tobias Berger的面對面座談會；和一連串工作坊和導賞團等等，可見整個夏天，香港勢必掀起一場前所未見的村上隆風暴。

展覽日期：2019年6月1日至9月1日

大館當代美術館

香港中環荷李活道10號

大館賽馬會藝方及F倉展室

開放時間：上午10時30分至晚上7時（星期五：上午10時30分至晚上9時）