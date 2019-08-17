【Worker風】台灣六間「工裝小店」　日系古著機能完勝Dickies

「工裝風」可以説是近年大勢的一種穿搭風格，既硬派又霸氣，不管是男生還女生都能穿出自己的味道！但是除了大家耳熟能詳的Carhartt和Dickies之外，其實還有這些「巷仔內」才知道的工裝店可以挖寶！不管是美式、日式還是機能性十足的工裝單品，這些店通通找得到，今天編輯不藏私，各位工裝狂粉們還不快點筆記起來？

O.poism

位於東區巷弄的 O.poism 成立於 2014 年，從一開始選賣韓貨，到現在引進日本、歐洲品牌等各式不同工裝選品，每一樣都深得工裝妹的心！店內的商品全都是老闆親自從韓國挑選回來，店員的造型風格也都非常具特色。（編輯自己也有偷 follow 他們店員的穿搭呢～）最重要的是，O.poism 的店員總是不吝嗇和客人交流或分享穿搭，所以喜歡中性又帶點個性的女孩，絕對要來逛逛。

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O.poism 除了選品外，也會發售一些自訂款式，建立屬於品牌的特色商品。像是 7 月販售的水洗麻料口袋背心，編輯就非常推薦大家入手，寬鬆中性的設計，不分男女都能輕鬆駕馭，也不用怕跟別人撞衫！喜歡 Carhartt WIP 的工裝妹們在這也能找到許多特別的限定商品，還不揪男友一起入坑！

Groovy Store

喜歡偏日系風格的工裝狂粉一定都聽過 Groovy Store ！同樣位於東區後巷的 Groovy Store，成立於 2004 年，從一開始發掘並引進日本和歐美各地的服飾，到現在店內慢慢進駐一些台灣自創設計師品牌，舒適兼具造型讓許多潮青們愛不釋手。店內使用大量的木質裝潢加上門口大片的自然光灑進店內，光是個一個角落也能自成風景。加上懷舊的音樂與線香淡淡的香味，讓人不自覺就放鬆心靈，沈浸在這個復古味濃厚的氛圍裡。

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Groovy Store 堅持走自己喜愛的風格，因此店內的商品絕對有別於一般大眾看到的選貨。同時，自家品牌 GROOVYMADE 的服飾和配件也是不能錯過的單品！為了平衡男女裝之間的風格，Groovy Store 也進駐不少 unisex 的牌子，男女都可以共穿，甚至混搭出新的味道。店內也有許多日系工裝品牌非常符合台灣人嬌小的身型，每一款穿起來都特別俐落、率性，走在路上回頭率直接破表！

wisdom

wisdom 創立自 2009，以簡單鮮明的風格結合戶外元素，深受城市男女們的喜愛！服裝上不管是在剪裁與細部設計上都非常大膽、前衛，同時店內也集結眾多歐、美、日等各國的戶外大廠的選品，打造出全新的品牌面貌。wisdom 非常講究客人穿著自家品牌的外出感受，因此特別結合高端科技面料，打造更輕量的單品，讓外出旅行的背包客變得比以往輕鬆自在。不管你是要出國旅行、露營還是登山，它們的服飾、配件都可以滿足你的需求！

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wisdom 近期也與 goopi made 推出春夏限定商品，延續品牌理念，選用帶有厚度卻舒適的面料，版型也較寬鬆，五分袖的設計適合冷熱交替的時候穿，才一推出，就以驚人速度秒殺，可見有多搶手！此外，它們也有販售各式包款、配件，讓外出旅遊的人有更多樣的選擇。如果你喜歡從事戶外活動，卻找不到舒適又具設計感的單品，wisdom 眾多的機能性工裝絕對值得列入購買清單，想了解更完整的商品內容也可以於 WHITEROCK 官網中查詢。

Rolling on

隱身在東區老舊公寓的 Rolling On 是由 A ROOM MODEL 分支出來的男子著裝選品店。主要販售50～80年代的軍品和古著，以及國內外的選品，復古味十足的單品受到不少工裝粉的推崇！仔細觀察你會發現店內選貨的特色是新舊並存，所以想要找到最獨特的商品，一定要來這裡挖寶。

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要能一次找到這麼多款式特別、庫存狀況良好的古著並不是件容易的事，這也是為什麼 Rolling On 至今能毅力不搖的原因！當然，除了古著外，店內也有引進 GOOD ON、HOUSTON、Universal Overall 等新潮工裝品牌，讓每一位踏進店內的客人都能找到屬於自己的風格。

TAKE5

除了機能性工裝褲外，牛仔褲也是「工裝風」必不可少的單品之一。想要找到忠實復刻 50 年代風格的工裝或牛仔褲，TAKE5 你一定不能錯過！由 2000 年開設至今的 TAKE5 ，是亞洲地區最知名也最具規模的日本アメカジ牛仔褲專賣店，除代理販售眾多日本一線復刻品牌外，專賣店也由香港擴展至台灣、泰國與中國。店內不僅有多樣的款式可供選購，更有專業的店員提供搭配建議，讓你第一次買牛仔褲就輕鬆上手。

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店內販售眾多一線的日製復刻丹寧品牌，如 Pherrow's、Momotaro、SAMURAI JEANS 以及 INDI-DENIM 等，除此之外，也可以找到來自日本的超人氣銀飾品牌 First Arrow's。可別以為只有男生才能在 TAKE5 挖寶，店裡一樣有販售復古味十足的女裝，讓喜歡中性風格的女孩有不一樣的新選擇！

LAKH supply

「工裝風」絕對少不了一件超帥的工裝褲！以 Pinroll Jogger 褲款聞名的街頭服裝品牌 LAKH Supply ，一直備受 Sneakerheads 的追捧，這次與潮流概念店 OVERLAB Sport，推出一系列工人褲、工裝褲和 Indigo Pocket T - Shirt ，讓工裝粉都為之瘋狂。以「Urban Workwear」為概念，並在服裝中注入 Indigo Blue 和 Worker Blue 的藍調配色，超清新的顏色非常適合夏天拿來做混搭。

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這次推出的限定聯名，還找來被譽為「澳洲最潮爺爺」Vernon 跨刀拍攝型錄，簡約的襯衫搭配 LAKH Supply 的工作褲，帥到連編輯都忍不住圈粉！最令人驚喜的是，LAKH Supply 要在本週於台北 The Corner 33 展開期間限定快閃店，喜歡這次春夏工裝系列的粉絲們，可別錯過機會，這次沒買到真的會遺憾一輩子～

同場加映

可別以為台灣沒有推出本土工裝品牌，今番編輯為大家推薦的 「吉豐重工」一直以來都是頗具話題的人氣台牌！對機能性工裝有興趣的潮青們，肯定關注過吉豐重工的衣服。創立於 2012 年，擅長透過軍事、科技、機能等觀點來營造街頭風格，更在全球掀起 Cyberpunk 的流行風潮 。獨特的造型受到潮人們的大力擁護，想要入手別具一格的工裝，吉豐重工絕對是必收！

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以上 6 家工裝潮店是不是讓你很心動呢？編輯自己看完都想要花錢了！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】