機能涼鞋suicoke得mastermind JAPAN厚愛　合作無間斷

夏日炎炎，不想雙腳焗促，涼鞋就是必然的選擇。在眾多戶外用品的涼鞋中，除了以鞋繩織造的Keen以外，以Vibram® 作鞋底的日本品牌suicoke亦是大熱之選。suicoke出品不但擁有舒適耐用的材質，更有時尚的外型，吸引到大量潮牌合作聯乘，令品牌成立短短數年就領導了涼鞋界的潮流。

以鞋繩織造的BEAMS × KEEN涼鞋 。（網上圖片）

mastermind JAPAN自2016年回歸後便展開了與suicoke無間斷的合作，起初只是在經典鞋款KISEE-V上加上小小的骷髏頭Logo點綴，後來2018年開始專用識別度極高的KAWS-VS款式。銀色骷髏骨刺繡遍佈整個suicoke KAWS-VS鞋面上，鞋側用上聯乘標布配金屬頭綁帶，整體感覺奢華細膩，充滿mastermind JAPAN的黑暗魅力。來到2019年春夏季，合作鞋款沿用KAWS-VS的大骷髏骨刺繡，本次以mastermind字樣作印花布，令銀色骷髏骨刺繡變成暗花，相對低調。

2016年mastermind JAPAN × suicoke用上經典鞋款KISEE-V。（網上圖片）

2018年mastermind JAPAN × suicoke用上經典鞋款KAWS-VS，整體感覺奢華細膩。（WOAW）

2018年mastermind JAPAN × suicoke用上經典鞋款KAWS-VS，整體感覺奢華細膩。（WOAW）

suicoke得日本奢華街牌mastermind JAPAN的厚愛，原因除了品牌堅持使用高質量的尼龍綁帶和皮質鞋墊外，當然有大家重點推介的Vibram®鞋底，有黃金大底稱號的Vibram®是義大利頂級的橡膠廠商製作，擁有極好彈性和耐磨，面對潮濕的岩石、泥地、沙地甚至冰面，都不會滑到。而且suicoke御用的Vibram®鞋底是兩方特別研發，加強了日常使用的舒適度，皮質鞋墊上亦在足弓處加上突起設計，提升腳跟高度將身體重心移前，防止長時間走路腳掌酸痛。一雙小小的涼鞋裏含有如此貼心的細節設計，難怪大小品牌都要跟suicoke來個聯乘合作！

有黃金大底稱號的Vibram®是義大利頂級的橡膠廠商製作。（網上圖片）