【Oversize穿搭】解構Billie Eilish　永遠堅持XXXL碼示人的秘密

說到最近西洋樂壇最火紅的新世代女歌手,相信不少網友都會率先想到「怪奇比莉」(Billie Eilish)吧!年僅 17 歲的她一切詞曲都是自己包辦,她的音樂很難歸類於純粹的流行音樂、電子音樂等等的單一類型,但憑著帶著些許迷幻風格的曲風,外加駕馭能力超廣的歌聲,在樂壇獨樹一格。今年發行的首張專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》 一舉拿下全美冠軍專輯,成為了 2000 年後出生的歌手中第一位拿到冠軍專輯的代表人物。