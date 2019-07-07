【Oversize穿搭】解構Billie Eilish　永遠堅持XXXL碼示人的秘密

說到最近西洋樂壇最火紅的新世代女歌手，相信不少網友都會率先想到「怪奇比莉」（Billie Eilish）吧！年僅 17 歲的她一切詞曲都是自己包辦，她的音樂很難歸類於純粹的流行音樂、電子音樂等等的單一類型，但憑著帶著些許迷幻風格的曲風，外加駕馭能力超廣的歌聲，在樂壇獨樹一格。今年發行的首張專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》 一舉拿下全美冠軍專輯，成為了 2000 年後出生的歌手中第一位拿到冠軍專輯的代表人物。

除了在音樂方面取得不凡成就之外，Billie Eillish的穿搭風格也是她個人一大特色。無論是出席正式場合還是演唱會、以及私底下的個人穿搭，Billie Eillish總是選擇超級Oversize的風格，而且是誇張的大上了N個 碼，完全看不出XXXXXL碼衣衫底下的 Billie Eillish是肥是瘦。

Billie Eillish總是以超級Oversize的穿搭風格示人▼

+ 13 + 12 + 11

Billie Eilish 登上了本期澳洲版《Vogue》的封面，在訪談中她也聊到了自己的時尚觀點還有為什麼總是穿上誇張 Oversize 尺寸的理由。她幽默的比喻說：

我總是愛穿比本人還要大 800個size的衣服，因為我不希望讓別人有機會批評我的身材，我希望把自己藏在一層又一層的衣服中，我希望自己非常神秘，你永遠看不透我。 Billie Eilish

Billie Eilish 登上了本期澳洲版《Vogue》的封面，在訪談中她也聊到了自己的時尚觀點還有為什麼總是穿上誇張 Oversize 尺寸的理由。( Vogue Australia官網 )

Billie Eilish只有 17 歲，卻對人性有獨特的見解，她說：「我不希望給任何人可以批評我的機會，的確，不是每個人都會在你面前批評你，但人們無法阻止自己的腦袋這麼去想，就算你自己也不想這樣；但人還是無法逃過總是習慣評論所有我們看到的事情，這就是人類運作的方式。」雖然這聽起來有些過於悲觀，但你不得不承認 Billie Eilish思想的成熟程度已經遠遠超過普通的 17 歲女生了，也難怪她的創作能量能源源不絕。

藏在超級Oversizes衣衫下的，原來是Billie Eilish的美好身材（Twitter@PogbaEscobar）

這位年輕歌手的這番話，也讓許多網友覺得感嘆如此年輕的少女卻要承受巨大的、被公眾凝視的壓力。在社群媒體與資訊傳播相當發達的今日，女明星維持身材的壓力來到了有史以來的巔峰，若是被拍到身材稍為圓潤些的照片，可能不出幾天、所有網友都會評論這位女明星「發福」、「走樣」，Billie Eilish則選擇用超級Oversizes的服裝來保護自己免於被人們評論，這獨特的觀點是不是也讓你心有所感呢？

Billie Eilish讓許多網友覺得感嘆如此年輕的少女卻要承受巨大的、被公眾凝視的壓力。在社群媒體與資訊傳播相當發達的今日，女明星維持身材的壓力來到了有史以來的巔峰（Getty Images／視覺中國）

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】