【名牌手袋】2019十大新手入門IT Bags　$16000封頂！一袋走天涯

只要說到手袋，女生的眼睛自然散出光芒。身為專業的職場女性，縱使你充滿內涵與知識，但給客戶與同事的印象也相當重要，畢竟「人靠衣裝佛靠金裝」。這個時候，一個高級的手袋就能發揮它的功能，不但能彰顯你的得體，同時也突顯你的品味。 也許你覺得名牌手袋，動不動要幾萬元，其實只要精挑細選，市面上有不少港幣一萬多元就有交易的名牌手袋。為了方便大家，WIW 就為大家搜羅了 2019 入門級價格的手袋，而且時尚不過時的手袋，讓你在職場上大放光彩。

1.Gucci Zumi smooth leather mini bag HK$ 15,400

這款手袋將品牌的標誌元素化為充滿現代感 Interlocking G 馬銜扣，結合金、銀兩種顏色，點綴了滑面的皮革，成為了焦點。Gucci Zumi系列於 2019春夏時裝展上亮相。它可作斜揹袋，亦可將鏈條肩帶拆除作手提包，或將皮革手挽延長作手挽袋攜帶。共有紅、綠、黑、白四色。

+ 3 + 2

2. Gucci Dionysus super mini snakeskin bag HK$13,500

這款袋身挺立的Dionysus超迷你袋以天然蛇皮製作，獨特的虎頭馬刺扣為手袋的重點，縱使不是2019 的新款，但今季動物紋大行其道，而且可以配知任何場合，絕對值得入手。

即睇其餘7款小資女必敗春夏手袋！（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】