【法國風小資手袋】法國女生只愛細袋　百元入手藤籃以外的選擇

海軍風間條上衣、畫家帽、圓頭皮鞋，提到法式時尚你會聯想到什麼？只要擁有以下的手袋，無論怎樣配搭，都能帶出淡淡的法式風格。所有推薦的手袋都是數百元能購，絕對符合愛美又精打細算的小資女們。

法國女生都愛藤籃袋（IG_jeannedamas）

Zara藤袋：法式風造型百搭 重點：四季通用

不論任何時間，走到巴黎街頭，提著藤袋的法國女生隨處可見。藤袋的奇妙之處，乃是無論你身穿碎花連身裙、白襯衫牛仔褲，或是復古毛衣，都可以配搭出慵懶的度假感。趁著夏天初到，不妨入手一個藤袋，與好友結伴到離島一遊，或是到沙灘享受日光浴，感受法國女生的獨有吸引力。

藤籃袋深受法國時尚KOL Jeanne Damas追捧：

+ 5 + 4 + 3

藤袋是夏天的代表，然而一季過後便再無用武之地。怕浪費的話可以選擇一些包含法式藤袋元素的手袋，如草織藤袋、皮革編織款便可四季通用。Zara的設計一向緊貼潮流，而且價錢相宜。今季的作品同樣充滿大牌影子，充滿度假風情又不失時尚。

↓【按圖看】Zara今季的草織藤袋、皮革編織手袋，價錢令人驚喜：↓

+ 4 + 3 + 2

Friday By JW Pei 仿鱷魚紋手袋：純素皮革 打造復古法式風

以鱷魚紋手袋打造出Effortless chic的格調（IG_fridaybyjwpei）

上年大熱的Animal print將繼續成為熱潮，鱷魚紋手袋更是法國女生必備的復古單品。年輕女生或怕鱷魚紋手袋款式成熟，略嫌老氣。事實上只要選對手袋，瞬間便能提升氣場，打造出Effortless chic的格調。

Friday By JW Pei採用純素皮革，手袋以回收膠物料製成，減少對動物與環境的傷害。手袋看上去與一般仿皮製品無異，鱷魚紋手袋配搭短肩帶，穿搭出復古法式風格。

↓【按圖看】Friday By JW Pei 的仿鱷魚紋手袋、以回收膠物料製成，延續上季Animal print潮流：↓

Charles and Keith水桶袋：法國女生都愛的小型手袋

水桶袋也是法國女生常見的單品之一（IG_charleskeithofficial）

人所共知，法國女生都愛藤籃袋，充滿自然感同時又可把所有東西都往袋裡放。然而，只有休閒的藤籃袋是例外，時尚的法國女生從來不用大型的手袋，她們認為大手袋是實用的單品而不是可以點亮造型的飾品，故此許多法國女生都是小手袋的粉絲。要成為優雅的法式女生，便要先捨棄肩上大手袋。要是真的不能捨割袋中物，外表纖巧但容量卻異常大的水桶袋便最為合適。

↓【按圖看】Charles and Keith 的手袋看似小巧、內裏空間實用：↓