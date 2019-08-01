Dolce & Gabbana創辦人訂情別墅終出售　裝修絕對西西里文化指標

義大利是歐洲其中一個重要的時裝重鎮，不少奢侈品牌如Gucci、Valentino、Bottega Veneta都是從義大利起家，但說到最有義大利風情的時裝品牌就必定非Dolce & Gabban莫屬。他們把熱情似火的義大利西西里島元素，加入宮廷感濃烈的禮服設計中，而且每次的時裝騷也極其盛大，佈置亦似足宮殿宴會般華麗，就連品牌的創辦人的私人別墅也是同樣壯觀。

Dolce & Gabbana SS 2016廣告，品牌常以多人數的合照表現西西里的熱情歡樂氣氛。（Dolce & Gabbana ）

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品牌名稱Dolce & Gabbana，取自兩位創辦人Domenico Dolce和Stefano Gabbana的姓氏，亦代表了一段長達二十年的愛情。他們在90年代開始，每年夏天就會到西西里的伊奧利亞群島別墅渡假，多季的系列靈感也是來自該地。純白色的別墅依照品牌的田園風格設計，面積佔地超過5,000平方呎，裏面有超過半數的佔地是綠地，多個平台設計亦能飽覽西西里島的海景及火山（Iddu）景色。別墅內共設有7間充滿Dolce & Gabbana特色的套房，屋內的傢俱都一致用上品牌特色印花，陳設上亦採用了當地著名的手繪琺瑯陶瓷和高級蕾絲材質窗簾。別墅內每個細節都顯示了Domenico Dolce和Stefano Gabbana對這遍定情之地的眷戀 ，可惜他們二人於2005年分手（不過在生意上仍然是合拍伙伴），這棟充滿回憶的別墅也隨他們冷卻的愛意而丟空，如今更傳出出售別墅的消息。

別墅見証了Domenico Dolce和Stefano Gabbana長達二十年的愛情。（Lionard Luxury Real Estate）

別墅陳設上亦採用了當地著名的手繪琺瑯陶瓷。（Lionard Luxury Real Estate）

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Dolce & Gabbana於時裝界的地位是獨一無二的，不只他們的義式華麗風格目前沒有別的品牌能取代，亦是少數沒有被大型集團收購奢侈品品牌。因為他們二人很堅持對自家品牌的自主性，所以絕對不會接受任何收購計劃，他們也曾揚言在他們去世後品牌也會跟著結束。雖然Domenico Dolce和Stefano Gabbana對品牌和設計的執著令他們獲得崇高的成就，但他們經常因言論失當令品牌惹上大禍，2018年底的辱華風波就是因Stefano Gabbana的一句「a country of shit」，而令事情一發不可收拾，連預定在上海舉行的時裝騷也即日取消。

Domenico Dolce和Stefano Gabbana相伴對方多年，分手後還繼續合力經營品牌。（Getty Images）

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