Versace、Dolce & Gabbana SS20音樂語言　狂野Punk味與華麗貴氣

一直以來，音樂於時裝設計而言，可謂不可或缺。時裝騷上總少不了音樂，正如不少設計師的生命中，亦少不了一、兩位重要的音樂人。
早前，男裝品牌發表2020春夏系列，其中Versace、Dolce & Gabbana和Marcelo Burlon County of Milan不約而同借時裝向音樂人致敬，或從音樂人身上獲得啟發。音樂與時裝關係密不可分，共同建構出流行文化景觀。
Versace：向The Prodigy主音致敬
Milan smells of sex and death.
Versace 2020 春夏季時裝秀現場。(Vogue)
日前，Versace剛於米蘭時週發表了2020男裝春夏系列。時裝秀開始前，設計師Donatella Versace在訪問中表示今季設計旨在向其已故好友、英國著名樂隊The Prodigy主唱Keith Flint致敬。這位樂團靈魂人物於今年三月自殺離世。談及Keith，她以「為世界帶來激盪之人」來形容其亡友。 而這場時裝騷，似乎是Versace對Keith Flint一生所下的註腳。
由選址、背景音樂、妝容以至設計元素，這場騷處處隱藏着Keith Flint的影子：時裝秀於米蘭舉行，場地正是樂隊上次的表演場地；T台背景音樂用上了The Prodigy的經典單曲《Firestarter》；而部份男模特兒更以Keith Flint標誌性的double mohawk髮型示人。
Keith Flint一向形像鮮明，衣着硬朗狂野，形象叛逆不羈，而「硬漢」也就成了Versace春夏系列的關鍵字。由豹紋單品、牛仔背心、金屬環開洞皮褲、扎染T恤，以至略帶玩味的power suit造型，Versace的設計延續了Keith Flint生前獨特的風格，以其一貫Punk反動精神，創作出一系列勇悍大膽的春夏系列。
Dolce & Gabbana：貓王與80年代新浪漫華麗轉身
D&G SS20 時裝秀現場。 (Vogue)
同樣在米蘭時裝週，Dolce & Gabbana發表2020春夏系列，在時裝騷前，設計師表示系列以熱帶風情為題，把大家「帶回郊野叢林」，當中充滿豹紋、蛇紋，以至色彩瑰奇的動植物圖案，充滿西西里風情。但在統一的熱帶主題下，設計師仍廣獵了不同年代的穿着風格：由5、60年代貓王Elvis Presley的經典造型，及至80年代New Romantics Movement（新浪漫運動）中樂隊Spandau Ballet的穿搭風格，均為設計師所兼容並蓄。
要說貓王的經典造型，不少人會即時聯想到飛機頭、連身喇叭褲、反領西裝，甚至是夏威夷恤衫，在Dolce & Gabbana春夏系列中，這些元素在設計師的重新包裝下再度回歸：略帶寛鬆垂墜的連身褲、蛇紋反領外套內搭黑白間條恤衫，還有花卉圖案長身外套，均帶有昔日貓王穿搭的影子。
除貓王外，80年代當紅樂隊Spandau Ballet，同樣成為了Dolce & Gabbana本季設計的靈感之源。Spandau Ballet是當年New Romantics潮流中堅份子，他們的時尚風格，如褶邊pirate shirt，配搭印花絲巾、背心，以及鮮色綢質上衣，早已成為深入民心的經典造型。如今，Dolce & Gabbana再次借鑒樂隊造型，把New Romantics文化帶上時裝騷舞台，各種花式領巾，以及綢質印花上衣設計俯拾皆是，全是向昔日流行文化致敬。
Marcelo Burlon：電音High Street之路
最後，還有Marcelo Burlon以「Techno Folk」為題最新系列，問及背後設計意念，這位集DJ、音樂人及時裝編輯等銜頭於一身的意大利設計師單刀直入，僅僅表示自己是一位「Techno Boy」，故有此命名。
一如以往，Marcelo Burlon這次繼續把地下夜店電子文化帶上High Street舞台，除開宗名義在多件設計印上「Techno Folk」字樣外，設計師亦有用上搶眼螢光色調、塑膠反光物料，以及窄長設計太陽眼鏡，造型頗具futuristic風格。除電子文化外，傳奇Post-Punk樂隊Joy Division亦在這場時裝騷上佔一席位，場上的背景音樂用上Joy Division首張專集《Unknown Pleasures》，而今年正是這專集面世40週年，可能設計師借此向Joy Division致敬。
題外話，近日Marcelo Burlon因對樂壇天后Madonna的評價，而再度惹來爭議。他日前在Facebook發文展示這樂壇天后身穿其品牌的照片，並在caption以意大利文攻擊Madonna為「la cessa」，意指她是「ugly as f**k 」。這件事被fashion police Diet Prada逮住，相信Marcelo心知事態嚴重，早已刪除帖文並作出道歉。
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@marceloburlon proving to be human garbage. Yesterday in Facebook post, the designer captioned a photo set of @madonna wearing the brand. An approximate translation reads: “And the time finally came that Madonna, la cessa, wore County [of Milan]. I want to guarantee that nobody has given her anything for free, but that she paid with your money.” “La cessa”, is an Italian slang word that basically means human toilet or to say that someone is ugly as f**k. After deleting the Facebook post, Burlon began publicizing those same photos on Instagram stories 🙄🤮. Dieters, time to file him and his brand along with the other woman-shaming misogynist designers (Stefano and Philipp Plein, we’re looking at you). Swipe ▶️ for his lame ass apology plus some cringey hypocrisy. • #marceloburloncountyofmilan #marceloburlon #countyofmilan #mfw #milanfashionweek #menswear #mensfashion #streetstyle #hypebeast #streetwear #misogyny #misogynist #hypocrite #lame #garbage #jerk #loser #madonna #madge #hoodie #sweatpants #logo #graffiti #wiwt #ootd #airportstyle #dietprada
不論好壞，時裝設計多年來總離不開音樂。正是兩者息息相關，互相擷取靈感的密切關係，時裝和音樂才能不斷發展，成為流行文化的支柱，共同建構出多元蓬勃的文化景觀。