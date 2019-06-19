Versace、Dolce & Gabbana SS20音樂語言　狂野Punk味與華麗貴氣

一直以來，音樂於時裝設計而言，可謂不可或缺。時裝騷上總少不了音樂，正如不少設計師的生命中，亦少不了一、兩位重要的音樂人。 早前，男裝品牌發表2020春夏系列，其中Versace、Dolce & Gabbana和Marcelo Burlon County of Milan不約而同借時裝向音樂人致敬，或從音樂人身上獲得啟發。音樂與時裝關係密不可分，共同建構出流行文化景觀。

Versace：向The Prodigy主音致敬

Milan smells of sex and death. Keith Flint@The Prodigy

Versace 2020 春夏季時裝秀現場。(Vogue) 日前，Versace剛於米蘭時週發表了2020男裝春夏系列。時裝秀開始前，設計師Donatella Versace在訪問中表示今季設計旨在向其已故好友、英國著名樂隊The Prodigy主唱Keith Flint致敬。這位樂團靈魂人物於今年三月自殺離世。談及Keith，她以「為世界帶來激盪之人」來形容其亡友。 而這場時裝騷，似乎是Versace對Keith Flint一生所下的註腳。 由選址、背景音樂、妝容以至設計元素，這場騷處處隱藏着Keith Flint的影子：時裝秀於米蘭舉行，場地正是樂隊上次的表演場地；T台背景音樂用上了The Prodigy的經典單曲《Firestarter》；而部份男模特兒更以Keith Flint標誌性的double mohawk髮型示人。 Keith Flint一向形像鮮明，衣着硬朗狂野，形象叛逆不羈，而「硬漢」也就成了Versace春夏系列的關鍵字。由豹紋單品、牛仔背心、金屬環開洞皮褲、扎染T恤，以至略帶玩味的power suit造型，Versace的設計延續了Keith Flint生前獨特的風格，以其一貫Punk反動精神，創作出一系列勇悍大膽的春夏系列。

Dolce & Gabbana：貓王與80年代新浪漫華麗轉身

D&G SS20 時裝秀現場。 (Vogue) 同樣在米蘭時裝週，Dolce & Gabbana發表2020春夏系列，在時裝騷前，設計師表示系列以熱帶風情為題，把大家「帶回郊野叢林」，當中充滿豹紋、蛇紋，以至色彩瑰奇的動植物圖案，充滿西西里風情。但在統一的熱帶主題下，設計師仍廣獵了不同年代的穿着風格：由5、60年代貓王Elvis Presley的經典造型，及至80年代New Romantics Movement（新浪漫運動）中樂隊Spandau Ballet的穿搭風格，均為設計師所兼容並蓄。 要說貓王的經典造型，不少人會即時聯想到飛機頭、連身喇叭褲、反領西裝，甚至是夏威夷恤衫，在Dolce & Gabbana春夏系列中，這些元素在設計師的重新包裝下再度回歸：略帶寛鬆垂墜的連身褲、蛇紋反領外套內搭黑白間條恤衫，還有花卉圖案長身外套，均帶有昔日貓王穿搭的影子。 除貓王外，80年代當紅樂隊Spandau Ballet，同樣成為了Dolce & Gabbana本季設計的靈感之源。Spandau Ballet是當年New Romantics潮流中堅份子，他們的時尚風格，如褶邊pirate shirt，配搭印花絲巾、背心，以及鮮色綢質上衣，早已成為深入民心的經典造型。如今，Dolce & Gabbana再次借鑒樂隊造型，把New Romantics文化帶上時裝騷舞台，各種花式領巾，以及綢質印花上衣設計俯拾皆是，全是向昔日流行文化致敬。

Marcelo Burlon：電音High Street之路

最後，還有Marcelo Burlon以「Techno Folk」為題最新系列，問及背後設計意念，這位集DJ、音樂人及時裝編輯等銜頭於一身的意大利設計師單刀直入，僅僅表示自己是一位「Techno Boy」，故有此命名。

一如以往，Marcelo Burlon這次繼續把地下夜店電子文化帶上High Street舞台，除開宗名義在多件設計印上「Techno Folk」字樣外，設計師亦有用上搶眼螢光色調、塑膠反光物料，以及窄長設計太陽眼鏡，造型頗具futuristic風格。除電子文化外，傳奇Post-Punk樂隊Joy Division亦在這場時裝騷上佔一席位，場上的背景音樂用上Joy Division首張專集《Unknown Pleasures》，而今年正是這專集面世40週年，可能設計師借此向Joy Division致敬。

題外話，近日Marcelo Burlon因對樂壇天后Madonna的評價，而再度惹來爭議。他日前在Facebook發文展示這樂壇天后身穿其品牌的照片，並在caption以意大利文攻擊Madonna為「la cessa」，意指她是「ugly as f**k 」。這件事被fashion police Diet Prada逮住，相信Marcelo心知事態嚴重，早已刪除帖文並作出道歉。

不論好壞，時裝設計多年來總離不開音樂。正是兩者息息相關，互相擷取靈感的密切關係，時裝和音樂才能不斷發展，成為流行文化的支柱，共同建構出多元蓬勃的文化景觀。