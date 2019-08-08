【PORTER】破天荒與Pokémon聯乘合作　日本人就是鍾意「圍威喂」

日本人就是一個如此懂得互惠互利的民族，別的領域不說，就以時裝工業為例，藤原浩當年會義無反顧地穿上中村世紀新創的品牌，成就出visvim王朝盛世；川久保玲每每銳意發掘日本新生代設計師，出錢又出力將他們捧上巴黎時裝天橋；而以《POPEYE》為首的流行雜誌，更總不辭勞苦地遊走日本各地，以發掘優質的商店、職人和相關文化……

8月10日就會正式推出的PORTER × Pokémon聯乘系列。（PORTER）

當然不能否認在這個殘酷的商業社會上，上述日系巨頭的種種義舉，其根源都或多或少地與自身利益有關，但讓自己賺取到名與利的同時，又能夠幫助到需要被補足的一群，就無論如何都是一種智慧和修養，對香港這個各家自掃門前雪、食人唔𦧲骨只求自己賺錢賺到盡的社會而言，就更加是難能可貴。

2 Way兩用袋。（PORTER）

袋內印滿比卡超圖案和PORTER Logo圖騰。（PORTER）

所以互利互惠（Mutualbenefit）這種商業運作原則，在日本時尚圈內可謂十分盛行，或者叫甚麼Mutualbenefit有點過於複雜，簡言之的話就是要Collaborations，透過品牌與品牌之間的聯乘合作，將自家的專業技藝，與人家的社會地位融合起來，以達至一加一大於二的效能之外，亦能夠將彼此的客源相互吸引過來，從而擴大自己的消費客群。而8月10日就會正式推出的PORTER × Pokémon聯乘系列，正是最近日本人鍾愛「圍威喂」的成功例子，一個是深入民心的國民袋牌，另一個則是史上最賺錢的日本動畫，二大巨頭結合為一，又豈會有失敗的理由？

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魔術貼方式製造的比卡超標記。（PORTER）

PORTER × Pokémon系列產品眾多，大部份設計都以黑色為主題，並以耐用耐磨的Cordya-woven Nylon製造，機能性十足，而黑色的包袋除了以黃色作為點綴外，袋面當眼位置更加上了Pokémon主角比卡超的人像標記，本就既潮流亦可愛，但更有趣的是這個比卡超標記，在部份大Size背包和斜孭袋之中乃是以魔術貼方式製造，換言之即是能夠撕開來，將包袋還原至較簡約的方式示人，一物二用，別具多元化。

仿精靈球小袋子套裝。（PORTER）

不過較之一系列黑色系單品，今次PORTER × Pokémon更有一款超搞怪單品，就是一個仿精靈球的小袋子套裝，紅白色圖形袋子，居中的黑色按鈕位改裝成PORTER Logo圖像，本就注目，但更有趣的是袋內原來內有乾坤，將一個印滿比卡超圖案和PORTER Logo的手袋兼斜孭袋內藏其中，需的時候就從精靈球內拆出來用，用完之後又可以放回精靈球中去，有如召喚真正的寵物小精靈一樣，創意十足。