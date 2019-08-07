MM6 Maison Margiela 6號印章靴　經典Tabi變奏版步步留印

在不同的文化背景中，每個數字或數字組合也有不同的意思。

聖經記載的數字6代表不完美，用來表示某些事物在上帝眼中有欠缺或瑕疵的事物，甚至將數字666作為魔鬼的代名詞。相反在中國文化中，6是吉祥數字，並有著順利或吉利的意思，亦有六六大順的成語為鑑。

同樣以數字作代號的時裝品牌Maison Margiela，也是用了數字6作副線女裝品牌MM6 Maison Margiela的代號，更推出了以數字6作印章的系列。