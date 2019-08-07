MM6 Maison Margiela 6號印章靴　經典Tabi變奏版步步留印

在不同的文化背景中，每個數字或數字組合也有不同的意思。
聖經記載的數字6代表不完美，用來表示某些事物在上帝眼中有欠缺或瑕疵的事物，甚至將數字666作為魔鬼的代名詞。相反在中國文化中，6是吉祥數字，並有著順利或吉利的意思，亦有六六大順的成語為鑑。
同樣以數字作代號的時裝品牌Maison Margiela，也是用了數字6作副線女裝品牌MM6 Maison Margiela的代號，更推出了以數字6作印章的系列。
Maison Margiela的經典單品分趾Tabi Boots。（網上圖片）
Maison Margiela最引來關於的白色標籤，本是對於名牌標簽的反諷，四個縫線腳設計是為了讓人能夠輕易卸去所製，後來卻成為品牌的標誌。（網上圖片）
在Maison Margiela 0-23的數字標籤中，6號就是代表了品牌的休閒女裝支線，設計比1號的女裝主線更貼近日常，較低調並易著用，並於2004年才正式改名為MM6 Maison Margiela。MM6的產品不像主線一樣，以高度注目的實驗性設計為主，反以低調的語氣向設計師精神致敬。以Maison Margiela的經典單品分趾Tabi Boots為例，在每季的鞋履設計中也會看到Tabi的出現，作為副線的MM6也跟隨了這個慣例，並以簡化版的Squared Toe Boots代替分趾式的Tabi Boots，每季亦會配合不同主題出現配飾系列中。
MM6以簡化版的Squared Toe Boots代替主線分趾式的Tabi Boots。（MM6 Maison Margiela）
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本季的MM6推出了配飾系列「MM6 Stamp」，把標誌性Ankle Boots化身成「印章」，在平平無奇的素色靴的後跟加上品牌標誌「6」，讓穿著者在行走時留下記號，這個別有用心的設計細節要真正穿著時才會看到。在同一系列中的耳環、項鍊、戒指也是同上印章的概念設計而成，以品牌常用的黑、白、裸色為主調，「MM6 Stamp」配飾系列將伴隨秋冬服裝系列推出，預計於本年9月面世。
後跟加上品牌標誌「6」，讓穿著者在行走時留下記號。（MM6 Maison Margiela）
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