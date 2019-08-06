【Goodfight】被Dover Street Market欽點人氣新牌　日本手工製造

不知怎地，服裝世界的設計同道，都很喜歡以英文字「Good」去命名自己的品牌，偏鋒時裝界有英國品牌Toogood、香港新晉改裝單位no good和主打優質靚料Tee的Good On等等，雖然未必是熱賣得街知巷聞的「賺大錢」品牌，卻一定是設計頗有理念、造工很具水準的單位，未必人盡皆知，卻一定為品味之士所欣賞，這正是一眾「Good字輩」品牌的特色。

Goodfight是目前時裝界一個高速堀起的新品牌。（Goodfight）

所以今次介紹的美國新品牌Goodfight，在香港根本就名不經傳，100個喜愛時裝的人之中，認識它的人也未必有3個（在美國也如是），但正正是這種卧虎藏龍的潛龍勿用，和手工上重質不重量的堅持，使到Goodfight自2017年出道的短短兩年間，經已得到頂尖時裝店Dover Street Market賞識，將它們旗下作品引進到DSM全球各間專門店售賣外，更邀請其合作，推出DSM獨家限定系列，如此榮耀，對於一個只創世了兩年的品牌而言，實在比中六合彩頭獎還要難得。

表面上是男裝品牌，但Goodfight的剪裁其實是走中性路線的，亦設有xs尺碼。（Goodfight）

品牌主理人Julia Chu, Calvin Nguyen, Christina Chou, Caleb Lin。（Freunde von Freunden）

不過別以為Goodfight來自美國洛衫磯，就認定它是一個不折不扣的美式街頭品牌，只因品牌背後團隊和創作理念，委實極之國際性又多元化。首先Goodfight的主理人共有4位，分別是Julia Chu、Calvin Nguyen、Christina Chou和Caleb Lin，不是「老外」，卻是地地道道的Vietnamese Americans，因此作品總是流行着東方的民間智慧和工藝神髓。

The Venus Bowler Shirt是品牌最人氣單品。（Goodfight）

就連Dover Street Market也邀請他們推出DSM獨家限定系列恤衫。（Goodfight）

就以他們最知名單品The Venus Bowler Shirt為例，乍看來闊落的剪裁不過是傳統美國街頭服飾，卻其實是向設計師4人故鄉越南致敬，只因這類開領式襯衫，在亞熱帶氣候的東南亞地區十分普遍，涼爽又透氣，特別是湄公河附近的水上市場上工作的小販就更是如此，他們總會穿上鮮豔亮麗的襯衣，以圖吸引遊客目光；而緞面物料和胸前的刺繡花卉，靈感則是來自日本橫須賀經典刺繡夾克，簡單一件衣服，經已是談論着關於三個國家的故事。

按圖了解更多

與Champion合作的聯乘單品，字樣明顯向《POPEYE》致敬。（Goodfight）

另外，和另一超新星美國品牌BODE一樣，Goodfight都明顯流露着或多或少的和風美學神髓，在某程度上的確是一種叫人興奮的「風水輪流轉」，想當年Goro's、STUDIO D'ARTISAN、A Bathing Ape以至visvim等不同派系的日牌，均總是在美國的歷史文化當中尋「優」探秘，以人家的東西為基礎靈感，從而開發出自家的設計，然而這種「西學東漸」的模式，逐漸變成「東學西漸」，透過日本人的努力，近年日系時裝成功以反攻的姿態入侵西方國度，久而久之，就連歐美設計師也變回日本服飾的支持者。

日本製毛衣。（Goodfight）

Campus Jacket的衣料也指定要用上輕質日本棉麻製造。

Goodfight正正芸芸之中的明顯例子，設計上不但充斥和風美學氛圍，部份產品（例如針織毛衣及Campus Jacket）更直接交由日本原廠生產製造（其他單品則以美國製造為主），就連Campus Jacket的衣料也指定要用上輕質日本棉麻製造，這個日本職人態度的精益求精，過去基本上難以從美國品牌身上看到，現在卻是愈來愈普及，絕對是一種有趣的現象。

而除了服飾之外，Goodfight亦致力開發一系列生活家品，如復古味濃的鉛筆、原子筆和打火機，更仿傚中村世紀生產《Subsequence》一樣，以限量方式推出自家刊物雜誌，將一個時裝品牌推向全面的Life Style化，這種方式，絕對是每個當代時裝品牌、時裝店，在經營事業上皆不可或缺的一環。