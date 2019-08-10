【HUMAN MADE】NIGO全情投入古著氛圍　打造美 × 日風格夏威夷恤

近年HUMAN MADE最出位的作品必定非與美國連鎖快餐店KFC的合作莫屬，系列中多款設計充滿了美式玩味感，亦強調了品牌的美式復古基因，呈現出懷舊氛圍。

潮流教父NIGO自2013年離開A Bathing Ape後，一直全力發展HUMAN MADE。（網上圖片）

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潮流教父NIGO自2013年離開A Bathing Ape後一直全力發展HUMAN MADE，品牌的出現亦滿足了他個人對古著的迷痴之情，展示出有如90年代A Bathing Ape之風尚。品牌的設計基礎奠定於1950 年代的美式復古風格，復刻材質融合塗鴉、刺繡、圖騰已變成品牌的獨有特色。本季的HUMAN MADE沒有找來什麼特別合作單位，只推一件「夏老威」（夏威夷恤／Aloha）已夠富話題性。

HUMAN MADE兩款夏威夷恤是本季的話題之作。（HUMAN MADE）

因為夏威夷恤是基於19世紀末夏威夷工人的工作服，並由一位長駐於夏威夷的日本裁縫於1930年所改良設計的，因夏威夷恤設計舒適時尚，很快便普及至全個美國，連貓王Elvis Presley的專輯封面照也是穿著夏威夷恤。威夷恤的背景十分符合HUMAN MADE這個美日「混血兒」的身份，因此品牌推出本季的兩款夏威夷恤絕對是話題之作。

貓王Elvis Presley亦愛穿「夏老威」。（網上圖片）