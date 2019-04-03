【KAWS作品天價成交】NIGO珍藏總拍價2.1億　猿人波鞋價值12萬

美國藝術家KAWS創作的巨型吹氣裝置「COMPANION」，不久前經已離開香港維港，但KAWS風潮卻未因而靜止。早前蘇富比拍賣會，其中一件藝術品《THE KAWS ALBUM》以天價逾1.1億港元售出，又再度變城中熱題。究竟這件藝術品有何吸引力，能以超出估價多倍成交？

KAWS 《THE KAWS ALBUM》成交價$115,966,000（Sotheby's）

「NIGOLDENEYE® Vol. 1」部份拍賣品成交價

+ 12 + 11 + 10

這命名為《THE KAWS ALBUM》作品，賣點除了是出自當今人熱最盛Pop Art藝術家KAWS的手筆外，更是A Bathing Ape創辦人NIGO於2005年專誠委託KAWS創作的的。早前，蘇富比與NIGO再次合作，將他的個人珍藏拿出進行拍賣會「NIGOLDENEYE® Vol. 1」，總共有三十三件NIGO的珍品瑰寶，當中有BAPE與KAWS聯乘的鞋履、珍罕KAWS模型公仔，以及一系列限量版精品。云云拍賣品中，最被受注目的首推《THE KAWS ALBUM》，作品估價是600至800萬，並由500萬港元起標，最終竟以1.159億港元天價成交，除了可見KAWS的魅力，NIGO割愛相信也是收藏家追捧的原因。

《THE KAWS ALBUM》的創作靈感源於美國卡通片《阿森一族》（The Simpsons）中的《The Yellow Album》專輯封面，當然這作品真正源頭是1967年The Beatles經典專輯《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》，而KAWS的作品正正是將《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》與《The Yellow Album》結合再二次創作。畫中卡通人物同樣源用以上構圖方式，身披阿森一族的造型打扮，臉孔卻換上KAWS簽名式的雙交叉眼睛。

KAWS（左）與NIGO（右），彼此認識了二十多年。（網上圖片） 今次NIGO眾多的拍賣品中，有不少也與KAWS扯上關係，已見二人的友情。他倆早於1997年正式合作，其間多次借A Bathing Ape與OriginalFake（KAWS與MEDICOM TOY共同創辦品牌）的名義進行聯名企劃。對於潮流教父如何首次與KAWS碰面，NIGO藉這次拍賣會，再次向大家娓娓道來，他指大概於1996年，KAWS與朋友一起走訪日本，參觀自己的工作室時，KAWS同時向他送上一本書籍，「內裏有着KAWS在公車站上的海報作品，他向我解釋，晚間先將原本的海報拆下，然後把自己連日趕工的設計貼回舊海報的原位。」整個創作過程令NIGO非常著迷與好奇，由此促成了一段友誼的誕生。

問到NIGO如何看待藝術與街頭潮流的關係，「街頭文化的三大元素，就是由街頭服裝、街頭藝術與街頭音樂結合而成；藝術與潮流並非互相影響的關係，而是必須共存。」

著名日本潮流教父及音樂製作人NIGO。（sothebys）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁