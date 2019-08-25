【陳冠希】CLOT大熱、每日放閃曬B　人生贏家EDC本人就是個品牌？

Virgil Abloh在Louis Vuitton的首秀洗了版。讓小編非常意外的是，在秀場上看到了陳冠希（EDC）的身影。面帶笑容傻乎乎的樣子被攝影手捕捉下來，大家是不是覺得這和記憶中怨天怨地怨空氣的陳冠希不太一樣呢？

要說到EDC可是2000年的風雲人物，年紀輕輕就已經成了家喻戶曉的大名人。雖然之後因為艷照門事件聲名大落，但EDC並沒有放棄生活，一直把遇到的不好作為自己變好的動力。堅持並努力做好一件事，這件事對你的回報是無法想像的！比如他今天的生活就是一個活生生的例子，現在EDC的人生像開外掛一般，家庭事業大滿貫，更是在時尚界混得如魚得水！接下來我們就來看看這位強勁選手是怎樣走到今天的。

時尚生活

由於自己對時尚行業的熱愛，EDC帶領家人追逐時尚的腳步也是從未停過。Edison的女兒Alaia絕對是小編見過最小的時尚達人，雖然年紀輕輕，已是時尚show的常客。之前一家三口剛去巴黎時裝週回來，爸爸為了自己的品牌CLOT 辦展覽，媽媽則是參與行SHOW，秀場上秦舒培的氣場看上去可謂有2米8。除了愛看SHOW，買袋也是他熱衷的事情之一。

去年1月份LV 在北京開設的特別限時SKP 店內，一個藍色 LV Keepall 就被EDC相中，不得不說整體造型與當天店內的度假風蜜汁契合。果然最後直接將它帶回了自己的工作室。Keepall 作為度假旅行的首選款絕對不會錯，超大容量又方便攜帶。如果對自己的搭配功力有所顧忌的時髦咖，可以選擇 LV 最經典的monogram 老花款，百搭界的大佬，駕馭多種風格Keepall表示都沒有壓力。相信LV包只是他收藏中的冰山一角，因為在EDC的個人IG主頁，要不是他的日常「曬娃」，要不就是今日放閃，還有一個畫風就是「今天我背它（個袋）」！

▼▼看EDC IG 的家庭溫馨照吧，女兒超可愛！（按圖放大）▼▼

+ 12 + 11 + 10

上年大熱的Chanel PVC包包EDC一樣把它收入囊中，雖然是女款但上身還是有種莫名很搭的感覺。小編不禁感慨潮人天生有一種怎麼搭都能時尚的超能力，嫉妒使我醜陋。

小的背厭了換個大點的Celine包換換心情，Celine Cabas Phantom帆布包作為大牌帆布包中的it bag，超大的容量和懷舊款的設計讓它實用又百搭，EDC非常任性的買了情侶款，莫名被餵了一把狗糧。一出售就面臨斷市的聯名行李箱依然每天不撞款，RIMOWA分別與Supreme、 Off-White 的聯名款可以了解一下。如此任性就是陳冠希本人。

自創潮牌

2003年，EDC 與好友潘世亨（Kevin Poon）共同創立 CLOT Company Limited ，從選材到設計他都親力親為，經過多年的努力，CLOT 以獨特的創作力又具備街頭潮流打入世界舞台。在2016年的巴黎戶外時裝秀場上，CLOT 就已經貢獻出自己的處女秀。Model 身上的所有單品都由EDC一手操刀設計。由於從小深受西方文化的影響，本身自己又是亞洲血統，多元的思想給他的創作帶來了無限靈感。名族風的圖騰、中山裝等中國元素都被運用到了設計中，CLOT 就是中西合璧本尊！

EDC 與KP 再次帶領自己的團隊現身國際舞台。這次的「Street Couture 2018」除了演繹 CLOT最擅長的中國元素以外，EDC在以往的作品中提取更多經典元素將其拼接重組，創作出全新的特色潮流。作為潮牌主理人，EDC日常的裝扮也是自己潮牌主打的風格，牛仔褲小白鞋隨便一穿都能搭出街頭範。街頭達人最喜歡的工裝褲EDC 當然也不能放過。

+ 3 + 2

強勢聯名

去年11月份EDC在紐約大學的演講刷爆了SNS，他主張「以國際標準來評判中國製造與創作，而非中國製造低於世界製造」，CLOT 的成功也力證了這一點。除了表明自己的創作態度以外，演講中還談到自己花費三年時間，就為了向Nike 證明自己是值得合作的伙伴。最後成功聯名的他也交出了令人驕傲的作品。從06年的CLOT X Nike Air Max 1 “Kiss of Death”第一雙聯名開始，成功作品接連不斷。之後09年創作的CLOT x Air Force 1紅絲綢再到今年的CLOT x Nike Air Force 1白絲綢也頗為經典！

而今年正是兩家聯名的第15週年，為了慶祝這個具有紀念意義的時刻雙方共同打造出一款足球球衣。在這次創作中EDC 也不忘將中國元素設計其中，左側胸前的龍圖騰可以說是十分耀眼。除了與最為熱愛的Nike 聯名以外，Converse 、Alienegra、Vans 、Adidas、Stussy 與CLOT 都有過盟友關係，第一潮牌的江湖地位也算實至名歸。小編認為EDC一直主張「賺錢是其次，熱愛才是首位」的人生信條對他在各個領域取得的成功起到了莫大的作用。相信他在未來的日子裡一定會取得更大的成功。

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