【潮人大叔】韓國佬味Oppa野性又紳士　63歲入行重燃model老靈魂

韓國歐巴又高又溫柔的暖男體質總是迷得女孩們心臟怦怦跳，不過薑還是老的辣，歷經風霜，帶點成熟男人味的韓國大叔才是真正的上等貨色吶！這位來自韓國大邱的時尚大叔金七斗 (김칠두 )，性感絡腮鬍加上超性格魅惑眼神，絲毫看不出已經是63歲的阿公 ( 小編不相信 ~ )！說來金七斗的模特兒之路可沒那麼順利，從一個中年糟老頭陀胎換骨走上時尚伸展台，這一切都要歸功於他學時裝的寶貝女兒……

＃女兒一句話，63歲踏上時尚伸展台

去年三月金七斗首次在首爾時裝周上亮相，63歲才出道的他，其實過去是個餐飲生意人，但心中一直對年輕時的模特兒夢想有所遺憾，他說 :「我喜歡展現自己，我年輕時就想成為鎂光燈的焦點。」直到有一天，學時裝的女兒拋下自己在時裝學院的成就與事業，甚至鼓勵父親站出來！這才再次燃起他的模特兒老靈魂。

#拋下餐館，中年圓模特夢

經營餐館40年的他，要拋下所有轉換跑道其實不那麼容易。「我甚麼都做過，我也沒甚麼技能，我希望在現有的年齡中可以做些更有趣且有意義的事情。」他說。一個歷經滄桑的中年大叔，其實可以坐等退休養老，但對於金七斗來說，夢想遠比生活穩定來的更重要，因此他參加了模特兒學院的培訓，每天看型錄、練台步，終於站上時尚伸展台。蒼白的野性捲髮，散發著濃濃男人味，臉上的皺紋不是老態，而是男子漢走過歲月的痕跡。

＃潮流、英式野性都能駕馭

除了伸展台上的風姿，金七斗也跨足平面拍攝，近年更有許多男裝品牌與他合作，那個充滿魅惑的眼神，不說，小編都想叫聲歐巴了啦！因為女兒看見他的青春熱血，才讓他的不老靈魂有機會展現。不論是街頭潮流，還是英式型男大叔都能輕鬆駕馭，那個身材、那個壞壞的歪嘴笑，男人還是要有點年紀才有韻味啊 ~ ( 吸口水 )

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＃美黑辮子頭也可以！

正裝誘惑太邪惡，搭配及間捲髮，還有一種滄桑的Man味 ~ 就連黑人辮子頭綁起來都帥到讓人超心動，儂編只能說，大叔真的是衣架子甚麼風格放上身都意外地超有個性！看完韓國時尚大叔的超立志追夢故事，還在為麵包而妥協的妳，是否也該起身勇敢跨出步伐圓夢呢？

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