【牛仔褲】男裝「牛記笠記」的穿搭哲學：爛牛勿太爛、短牛要襯靴

每天早上起床，除了憂鬱又要上班之外，是不是也很煩惱要穿什麼呀？其實穿搭很簡單啦！說到底就是落實自己的「風格」，不一定要追求昂貴、稀有的單品，穿起來舒適俐落就成功一半，但是總覺得搭起來很奇怪，不妨從素 Tee 、牛仔褲或帽子等基本單品開始練習，找出適合自己的絕佳搭配。

一件合適的牛仔褲可以輕鬆穿出態度，本次筆者帶大家挑選夏日適合的牛仔褲，趕快來看最近有哪些正確又不會失敗的牛仔褲穿搭。（Facebook@Levi's）

穿上乾淨素 T 配上牛仔褲，絕對是經典中的經典，然而隨著季節變換，一件合適的牛仔褲可以輕鬆穿出態度，本次筆者帶大家挑選夏日適合的牛仔褲，趕快來看最近有哪些正確又不會失敗的牛仔褲穿搭。

「九分褲」！日系必勝單品

九分長的丹寧褲非常流行，上身服裝可以慎選大地色系、條紋系的上衣，褲款可以看個人喜好，選擇合身一點的褲款，微微露出腳踝顯高，還能在上身透過襯衫、寬鬆短袖增加層次感，是最近日系穿搭相當流行的褲款單品。

俐落又青春！「牛仔短褲」少不了

炎熱夏天，牛仔短褲流行很難退燒，長度的部分及膝、或在膝蓋上方都可以，可以搭配一點刷舊、破壞等元素，都是很流行的選項，建議大家可以多多嘗試，並且透過正確的養褲與保養，讓丹寧布面越發有「生命感」，外出約會不管是搭配球鞋或休閒靴都很帥氣。

跟著韓潮準沒錯！「刷破牛仔褲」

主編說：「刷破起來了啦！」如果想展現男性粗獷的魅力，破壞系的牛仔褲不分季節，各類型的穿搭絕對榜上有名。這類型丹寧破褲流行已經一段時日，韓星、穿搭達人都非常喜歡，建議可以選接近原色的系列，上半身以簡單俐落就好，太複雜反而會造成「反效果」，想要搭配格紋襯衫、牛仔外套也相當適合。

文青風很可以！「拼接牛仔褲」

除了現成的褲款，大家也可以透過客製打造自己專屬的「拼接牛仔褲」，結合不同材質、拼接不同褲款，其實現在很多專賣店都有提供這樣的「裁縫服務」。非常可以展現自己的態度，混入不同配色，像是跳色、大地原色、基本單色都是不錯的選擇，更可以融入不規則的褲腳剪裁，版型也不用太多限制，完全以個人喜好為主。

「牛仔寬褲」！破壞比例很流行

隨著復古風持續延燒，近年「寬褲」可是越來越流行，「牛仔寬褲」成為不少男女穿搭不能錯過的必備單品，只不過每個人上半身比例不太一樣，適合的版型建議大家多多嘗試，也可以參考穿搭達人的社群平台或 IG ，看看大家都如何駕馭這類型單品，找出自己適合的版型與風格。

鞋控都靠它！「牛仔縮口褲」

對於愛鞋成癡的各位「鞋控」來說，身上最重要的單品莫過於球鞋，縮口牛仔褲正是許多人展現球鞋的關鍵。最近材質硬挺的版型再度流行，可以隨著上身穿搭非常百變，像是長版短袖、無袖背心或內搭白T等，可以一路穿到「夏末入秋」 ，這類型的牛仔縮口褲肯定是失敗率極低的必勝單品，還不趕快買起來。

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