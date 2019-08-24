【UNIQLO】Engineered Garments第二回聯乘　美式風格Fleece中尋

UNIQLO每季指定推出基本款的休閒時裝，更不時跟時裝品牌合作，推出富品牌特色的相宜設計。 UNIQLO剛帶來第四回與JW Anderson的聯乘系列，以「The Great British Outdoors」的英國戶外美學為題，另一邊又帶來Engineered Garments的美式冬日保暖單品。 不管英式或美式，足見UNIQLO選擇合作對象的心思。

NIQLO第四回與JW Anderson的合作系列「The Great British Outdoors」。（UNIQLO）

今年5月時紐約時裝品牌Engineered Garments與UNIQLO推出了首個合作系列，使用休閒的Polo Shirt作基本版型，運用復古配色及條紋演繹美式經典工裝。整個系列以比較寬闊的欖球襯衫變化出四款版型，可見設計師鈴木大器把心思投放在版型設計和不對稱剪裁上，即使與大量生產的UNIQLO合作，也堅持品牌追求優良設計的要求。

Engineered Garments首次與UNIQLO合作的男裝寬鬆Polo Shirt。（UNIQLO）

將於10月發佈的第二回合作中，則以保暖力強的Fleece外套作主打，與上回一樣帶來了四款設計。其中兩款設計「Fleece Combination Jacket」和「Fleece Pullover」亦使用了標誌性的Engineered Garments不對稱剪裁；「Fleece Shawl Collar Jacket」圍巾領外套用了軍事式的三袋設計；「Fleece Collarless Coat」則以工裝外套內膽作藍本，整個合作系列均以細節忠於品牌的美式工裝基因。顏色貫徹上回的復古軍用色，如卡其、海軍藍、黑、灰色等，三款外穿設計備有兩、三種配色，Pullover更有五色之多。

Engineered Garments與UNIQLO的第二回合作系列，以保暖力強的Fleece外套作主要賣點。（UNIQLO）

Engineered Garments與UNIQLO的第二回合作系列，以保暖力強的Fleece外套作主要賣點。（UNIQLO）

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+ 9 + 8 + 7

掌管Engineered Garments的鈴木大器以專注聞名，因他對品牌出品的每個剪裁、車工、選料都要求嚴謹，每個細節達至一絲不苟，因此品牌的每季出品或聯乘計劃都只會推出小量款式，貴精不貴多。

Engineered Garment設計師鈴木大器。（UNIQLO）

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