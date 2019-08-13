【UNIQLO】KAWS: SUMMER再度上市　預計是兩大單位的最後一次合作

潮流物品的炒賣市場成行成市，由其聯乘產品最為熱門，本年六月UNIQLO的KAWS: SUMMER UT系列便完美展示了炒賣熱潮的盛況，一件價值$99港元的T恤也升價7倍至$799，系列開賣當天內地顧客的搶購奇觀更變成網絡熱話。UNIQLO今日宣佈該系列部分產品會再度上市，讓上次未買到心頭好的顧客再有機會買到最後一季UNIQLO與KAWS合作的產品。

國內顧客每人搶購多件KAWS: SUMMER UT系列。（VCG）

KAWS自2016開始與UNIQLO合作，每次推出的平價T恤及玩偶向來也很受歡迎，但本季的搶購情況特別，因為本次是雙方最後一季的合作系列，以後隨時不再有機會，以如此低價購買到KAWS的產品。未知UNIQLO是否見銷情大好，還是希望給予大家最後的美麗回憶，因此就決定在8月16日將KAWS: SUMMER成人UT款式和布袋產品再度上市，不過本次會實施限量購買，每位顧客最多能購買一件同款同色的KAWS系列商品，亦保留拒絕作轉售用途的訂單之權利，讓有意購買的真實用家以正價買得商品，看來星期五發售當日，勢必大排長龍。

KAWS: SUMMER UT系列完美展示了炒賣熱潮。（UNIQLO）

KAWS: SUMMER 聯乘系列於8月16日再度上市。（UNIQLO）

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街頭藝術家KAWS的作品一直深受時裝品牌喜愛，他的BFF公仔也曾出現於DIOR SS 2019 的時裝騷場上，DIOR亦為BFF公仔分別製作了禮服和牛仔套裝，令他個人的搪膠玩偶也升價十倍。

BFF公仔也曾出現於DIOR SS 2019 的時裝騷場上。（網上圖片）

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