【UNIQLO】繼續聯乘JW ANDERSON　格仔、針織優雅風會掀搶購潮？

UNIQLO向來愛與全球設計師及品牌合作，不但增加品牌於海外的知名度，亦能在時裝界造成熱話。 JW ANDERSON今次第四度再與UNIQLO聯乘，2019秋冬系列將英倫戶外風為主打，想必屆時又會引來搶購潮。

JW ANDERSON今次第四度再與UNIQLO聯乘（UNIQLO）

時裝品牌與快時尚集團推出聯乘系列，不但讓人引頸以待，就如UNIQLO X KAWS的例子，更讓眾人如喪屍片般瘋搶產品，除了KAWS以外，如以往Lemaire、Jil Sander、Theory、Undercover、NIGO、Alexander Wang等聯乘系列，亦引來同樣矚目。

按圖了解更多UNIQLO今次聯乘系列：

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設計師Jonathan Anderson（WWD）

也許Jonathan Anderson也了解Affordable Fashion的魅力，與UNIQLO互助互利，製造出雙蠃的商業手法，因此第四次再度聯乘UNIQLO，以英倫戶外風為主，進一步強調英式傳統，並將獨特設計與LifeWear理念融合，新系列亦將於今年十月開售。

自最初開始，Jonathan Anderson與UNIQLO的合作理念，就是盼望把英倫風詮釋在現代設計之中。談到新系列的推出，Jonathan表示蘇格蘭格紋總是與英倫風相連，因此這位英國設計師把這些元素放進JW ANDERSON X UNIQLO系列裡，展示出其獨特性。雖然2019秋冬系列未完全公開，但從官方廣告呈現出多款服飾，並凸顯出英倫戶外風格，從中我們不但看見不同顏色的格子紋、Oversize的針織毛衣、牛仔褲、裙子、圍巾及冷帽等產品，並且更圍繞著輕微的搖滾氛圍。

這一系列為日常生活而設計的英式時尚，不知道這季系列是否又會搶購一空呢？