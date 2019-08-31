【Nike】首款聲控綁帶波鞋Adapt Huarache　升級智能休閒波鞋

人類往往會對未來的憧憬或恐懼投放於虛構情節上，90年代的《Back To The Future》（回到未來）和現今的《Black Mirror》中的預言都一一應驗，甚至進一步普及化，終與生活不可分割。 本年，Nike繼推出平民價格的Adapt BB籃球鞋後，再打算於9月推出首對非籃球鞋款式的自動綁帶波鞋，進一步將日常生活推至智能化！

NIKE於2015年因應電影《Back To Future 2》的虛構情節而推出的限量版Air Mag。（NIKE）

運動服裝產品龍頭NIKE致力發展衣物科技，品牌不但於2015年實現了經典科幻電影《Back To The Future 2》中的虛構情節，推出限量版的自動綁帶Air Mag，大大滿足影迷夢想，亦順水推舟在2014年申請了自動綁鞋帶裝置的專利權。經過多年研發後，終在2016年推出了首款透過機械綁鞋帶的NIKE HyperAdapt 1.0，波鞋採用了腳跟感應器及側面按鈕操縱調節鞋帶鬆緊，但鞋子外形較為笨重及功能不夠太實用，亦因售價高達$720美金（約$5,650港元），未能普及化自動綁帶球鞋。

Nike Adapt BB定價為$350美金。（NIKE）

藉着本年是電影上映30周年的日子，NIKE趁勢在年初推出了價格相對平民的Adapt BB籃球鞋，新一代鞋款不但改進了性能及充電問題，亦改用應用程式來控制鞋帶鬆緊，連價錢亦減了一半至$350美金（約$2,750港元），反應極為熱烈。而NIKE剛發布了另一款自動綁帶的鞋款Adapt Huarache，是首個智能休閒運動鞋的設計，比以往的籃球鞋更透氣舒適。Adapt Huarache是以1991年推出的初版Huarache為基礎，鞋底保留了Adapt BB的兩個可轉色LED燈，外露的鞋帶設計在使用時能清楚看到鞋帶繞線的過程，更富有未來感。另一重點則落在NIKE的升級應用程式，使用者能透過Siri聲控指令，亦得以透過Apple Watch進行，方便趕時間外出的用家。

NIKE Adapt Huarache 配合升級應用程式後能以聲控功能。（NIKE）

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