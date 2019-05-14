Louis Vuitton破格新設計　設計師：手袋與智能手機結合的成果

Louis Vuitton早前發布的2020 Cruise早春系列，之所以成矚目焦點，選址於紐約甘迺迪國際機場機場舉行固然是亮點之一，不過始終不及模特兒手持的手袋吸引，因為這是用上OLED屏幕的新穎設計，可將城市景觀一覽無遺。

Louis Vuitton發布的2020 Cruise早春系列，OLED屏幕袋款成全場焦點。（Louis Vuitton）

說到手袋設計，除了美感與實用度外，Louis Vuitton女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière則告訴我們，袋款的賣點還有創新性。今回他不斷探索先進科技與傳統皮革兩者融合的可能性，創作出擁有特大面積的OLED屏幕手袋，而螢幕上所顯示的動態畫面，都是一些真實的城市景觀，讓我們可從當中體驗穿越繁榮都市的快感，袋子同時有着觸屏功能，設計可謂嶄新前衛。

再者，袋在屏幕以外的部分，依舊源用品牌經典的Monogram圖案，令整體設計既不失前瞻性，又能保留LV的傳統設計特色。Ghesquière曾就手袋設計作出分享：「這是一場手袋與智能手機的結合成果。」成功將兩方元素接合，袋款命名為「Connected」確實最貼切不過。