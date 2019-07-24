【Nike】拍賣破紀錄創史上最貴波鞋　72年Moon Shoe窩夫鞋底原形

以拍賣藝術品及文物見稱的蘇富比拍賣行（Sotheby’s），因經常舉辦多宗潮流藝術品拍賣而廣為人知。 繼上回塗鴉藝術家Banksy在蘇富比拍賣會自毀畫作《Girl with a Balloon》和220 件稀有Maison Margiela珍品拍賣會後，蘇富比拍賣會再為潮流界投下一顆震撼彈，昨日一個球鞋拍賣會中，一雙Nike Moon Shoe就以$437,500美元（約3,418,636港元）成交，創下最高成交價的運動鞋紀錄。

《Girl with a Balloon》在被Banksy設計碎毀反被收藏家改名為《Love is in the Bin》。（Getty Images）

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由球鞋轉售平台Stadium Goods與蘇富比拍賣行合作進行「Ultimate Sneaker Collection」拍賣會，把全球100雙最罕見球鞋拍賣，當中包括 Nike Air Mag、Travis Scott Air Jordan 限定版、YEEZY等品牌的珍稀球鞋。但再新再火熱的限量版球鞋也不能與Nike Moon Shoe的歷史價值相提並論，因為1972年製的Nike Moon Shoe是歷史上第一雙Nike運動鞋，由Nike聯合創始人及田徑教練Bill Bowerman為奧運選拔賽運動員設計的手工跑鞋，當時只生產了十二雙。Bowerman受窩夫的格紋啟發設計跑鞋，所以他把橡膠倒入窩夫模具中創造跑鞋的第一個原型，讓突出的膠粒能加強運動員跑步時的抓地力和反彈力。此外，跑鞋稱為Moon Shoe的原因是跑鞋留下的腳印與實際月球上的痕跡相似，後期大量生產時才成式稱為Nike Waffle Trainer，而這鞋底設計亦是近期Nike分別與Undercover及sacai聯乘款式所採用的原形。

Bowerman受窩夫的格紋啟發設計跑鞋，他使用窩夫模具創造跑鞋的第一個原型。（Sotheby’s）

Nike聯合創始人及田徑教練Bill Bowerman為奧運選拔賽運動員設計手工跑鞋 Moon Shoe。（Nike）

這雙創下$437,500美元（約3,418,636港元）最高成交價的運動鞋，是未被著用過的收藏品，除了鞋面的日本尼龍材質氧化變黃，其他結構和橡膠鞋底也完好無缺。另一獨一無二的地方是，這雙鞋有一邊的Swoosh尖被縫在鞋帶孔的裁片下面，這個小細節顯示了當時製作結構和技術的不足，因為現今的Nike運動鞋絕不會容許這個缺陷發生。Nike Moon Shoe珍貴在於它見証運動鞋文化和價值數十億美元的最大運動品牌的重要歷史，當中珍貴意義不能以金錢來衡量。

創下$437,500美元最高成交價的運動鞋，有一邊的Swoosh尖被縫在鞋帶孔的裁片下面。（Sotheby’s）

其中一雙由前美國國家隊馬拉松運動員Bruce Mortenson擁有﹐他曾於2016年把這對球鞋放於eBay拍賣，但該對Nike Moon Shoe已殘舊不堪，甚至連鞋帶和鞋底都已失去，所以最後只以$11,200美元（約87,517港元）被馬來西亞收藏者投下。Bruce Mortenson曾表示Moon Shoe裏的cushion鞋墊特別出色，鞋底提供的回彈力亦令他感覺上離開地面的時間更長，可見這設計在田徑場上也留下重要的里程碑。

Moon Shoe跟我穿過的Onitsuka Tiger完全不同，最大分別是有更多的緩衝，窩夫鞋底與別不同，令我離地面更高。 美國國家隊馬拉松運動員Bruce Mortenson

Bruce Mortenson擁有的Nike Moon Shoe，以$11,200美元被馬來西亞收藏者投下。（eBay）