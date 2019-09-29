【公共空間】設計師洗走倫敦灰沉　七彩幾何圖案座椅人人想佔領

香港政府形容香港是個五光十色、璀璨奪目的都市，不知大家有否同樣感受？ 城市的面貌或多或少反映該地方的個性，亦或多或少影響當地居民的個性。 定居英國的設計師Camille Walala深明此道理，最近就以擅長的Tribal-Pop風格，為灰濛濛的倫敦街頭加添不一樣的色彩。

Camille Walala最近以tribal-pop風格設計了一系列公共設施。（camillewalala.com）

Camille Walala雖於法國出生，卻選擇到英國University of Brighton修讀Textile Design，畢業後續留居英國，並2009年成立自家同名品牌，致力以擅長的Tribal-Pop風格進行設計，旨在利用設計為他人帶來喜悅。

Camille Walala過去除了設計小物之外，亦曾以建築物或公共設施進行創作，例如曾利用幾何圖案改變倫敦馬路，去年則利用大膽的拼色及幾何圖案為德國一楝舊建築進行大變身，使沉悶單調的城市變得更具活力，藉此為居民帶來前所未有的感官刺激。

點擊欣賞Camille Walala過往設計：

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剛過去的倫敦設計節（London Design Festival 2019），Camille Walala再一次運用簽名式Tribal-Pop設計風格，為倫敦的休憩空間多添色彩。她以兩年前的彩色馬路計劃「BETTER BANKSIDE」為創作基礎，把倫敦South Molton Street內的花圃及長椅改成Tribal-Pop風設計，好讓居民可以享用美侖美奐的公共設施，更在街上懸掛起一系列顏色鮮明的旗幟，使得公共休憩空間變身繁榮的展覽現場。

點擊欣賞Camille Walala是次為倫敦設計節設計的公共設施：

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雖然倫敦設計節已在前幾天徐徐落幕，但Camille Walala的設計將會在South Molton Street保持最少一年時間，讓當地居民能夠享用設計，做到真正的以人為本。