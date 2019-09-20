【倫敦時裝周】JimmyPaul繼續癲狂　芝麻街後再穿Hello Kitty上身

倫敦時裝周靜靜寫下句號。 在結束之前，JimmyPaul適逢Hello Kitty誕生45周年，特意設計出一系列以Hello Kitty為靈感的浮誇服飾，可能是今年倫敦時裝周中最Cult設計。

JimmyPaul適逢Hello Kitty誕生45周年，特意設計出一系列以Hello Kitty為靈感的浮誇服飾。

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出身舞台服裝設計的JimmyPaul，自小喜歡電影，尤愛恐怖大師Stephen King的故事。曾以為長大後會成為童書插畫家又或演員，卻在大學時遇上Alexander McQueen及John Galliano，立馬被二人的才華震懾。於是JimmyPaul便轉而利用浮誇的物料及大膽的用色，把想像世界展示人前。

I don’t believe in a ‘fashion don’t’. Who cares! Wear what you want, who am I to decide what’s good or not! JimmyPaul

畢業後與拍擋Marie Burlot創立品牌MaryMe，設計出一襲又一襲既大膽又夢幻的衣裳。別以為如此大膽的設計在如今這個簡約主義當道的世代會乏人問津，MaryMe的服飾在演藝界極受歡迎，不少名人如Lady Gaga、Ariana Grande、Miley Cyrus、Rihanna等都曾邀請JimmyPaul為她們設計，其中Katy Perry更是他的死忠。另外，《Vogue》、《Elle》、《Paper Magazine》亦曾經詳細介紹MaryMe。用色大膽、剪裁獨特的MaryMe在時裝圈亦佔一席位。

按圖欣賞JimmyPaul過去設計：

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其後JimmyPaul離開MaryMe，成立自家同名品牌，繼續透過時裝細說故事。在自家品牌中，JimmyPaul不單嘗試採用比MaryMe時更大膽的物料，亦在設計中加入更天馬行空的意念，嘗試把自己推至極限。

過去他就曾以頭髮作為物料，設計出多件由頭髮製成的外套、裙子、手袋。去年更利用不同物料，把童年最愛的芝麻街（Sesame Street）融合到設計中，不單交出印有芝麻街角色的print tee，更利用羽毛把模特兒化身成為人型Big Bird，甚至把多個Elmo公仔縫合起來成為一條連身裙，構成天橋上最Cult畫面。

（IG@lovejimmypaul）

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相信去年大玩公仔意念之後，JimmyPaul還是意猶未盡，今年竟然再接再厲，把今年誕生45周年的Hello Kitty融入時裝當中，再一次設計出一系列極浮誇的公仔時裝。

JimmyPaul再次交出以大量公仔縫合而成的連身裙，以及印有Hello Kitty圖案的服飾。除此之外，JimmyPaul亦利用Hello Kitty頭上的蝴蝶結為靈感，設計出一條蝴蝶結形狀的裙子及背包，最後更讓如同真人大小的Hello Kitty登場，為倫敦時裝周寫下既Cult又浮誇的句號。