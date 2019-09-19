【倫敦時裝周】JW Anderson內衣變珠寶　場上塑膠箱成創作意念？

關於「The experience about looking」，John Berger曾在《觀看的方式》一書中指出，孩童先學會觀看和辨識，才學會說話。通過觀看，我們學會世界萬物，確認自己正在置身於周遭世界之中，並且了解箇中真理。 可是當我們每天觀看，很容易就忽略了觀看的重要性，亦不再反思自己觀看的方式。時裝鬼才Jonathan Anderson受到加拿大藝術家Liz Magor啟發，以此作為2020春夏系列的創作意念，更與Liz Magor合作，把Yeomanry House轉化成一個氣氛獨特的時裝騷場。

Jonathan Anderson（JW Anderson）

藝術打開了一個世界，予人在當中感受時間、體驗時間。 Liz Magor

出生於1948年的加拿大藝術家Liz Magor，擅長以裝置藝術扣連歷史與當下，藉此反思生命與生存的真理。她發現人會在不自覺下習慣日常生活中種種文化及事物，亦傾向會合理化不同的現象。

於是她便藉著不同的模具及攝影解構不同的事件，不單讓觀者透過作品反思習慣、日常、各種社會現象，亦藉此對不真實、虛偽、mass-produced提出反抗。

Liz Magor曾多次獲獎，是加拿大國內聲譽卓著的藝術家，於2000年至2013年曾於Emily Carr University of Art and Design任教。現時雖已退休，但仍醉心創作，每年都會創作出多件意義非凡的作品。

一睹Liz Magor於JW Anderson時裝騷場內的藝術品全貌：

+ 49 + 48 + 47

時裝鬼才Jonathan Anderson看過她於2018年完成的作品《Pet Co.》後深受啟發，並以此作為本季作品的創作起點，透過大量閱讀書籍及舊雜誌獲取靈感，最後設計出41襲玩味十足的衣衫及一系列內衣形態的大型珠寶飾物。

當年看過Liz Magor的作品後，我非常喜歡她對觀看經驗的看法，此後我一直沉思有關『觀看』及『詮釋』，從而反思我們如何觀看布料、珠寶，繼而想到『珠寶是甚麼』…… Jonathan Anderson

（JW Anderson）

一睹JW Anderson SS20系列：

+ 37 + 36 + 35

天橋上的模特兒把珠寶繫身上，似是將內衣外穿，凸顯女性的身體特徵，不單回應多部有關「觀看」的著作中有關大眾觀看女性的論述，亦鼓勵大家要擁抱性別多元，以開放的眼光欣賞女性胴體的美。

除此之外，Jonathan Anderson更在騷場內放上Liz Magor的作品《Pet Co.》。大小不一的方型盒子內藏有各樣物件，有的是毛公仔，有的則是布料碎屑，甚或是一條羽毛、一塊小碎布、一粒鈕釦……說是被人置之不理的廢物，又或是珍藏寶物的寶盒亦可。模特兒徐徐遊走於方型的盒子之間，觀眾的視線跟隨她們的步履移動，一場有關觀看的視覺饗宴再一次完滿地結束。