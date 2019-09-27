【挑戰Google？】Yahoo!舊Logo壽終正寢　細楷y配斜體迎接新紀元

今天，Google在官方網站首頁宣布平台正式誕生21年。在這21年間，Google擊敗另一網路巨頭雅虎（Yahoo!），成為大眾最常用的搜尋平台。 創立於1994年的雅虎近年即使花上大量心血與時間挽救平台，但用戶的使用量依然每況愈下。於2017年1月，雅虎更把大部分核心業務以48.3億美元轉售予美國無線運營商Verizon，情況非常危殆。 然而在本月23日，雅虎在官方網站宣布將使用了將近六年的Logo換走，以新設計宣布雅虎新時代即將來臨。

Yahoo!新Logo設計由Pentagram負責（Pentagram）

雅虎新Logo由美國知名設計公司Pentagram設計，採用雅虎自09年開始採用的靛紫色作主調，以較為圓潤粗闊的「Centra No. 2 Extrabold font」字體取代舊有凌角分明的字型，更將「Yahoo!」的大楷「Y」改成小楷，使標誌顯得更為親切。

除此以外，Pentagram在新Logo中把尾部的感嘆號傾斜22.5度，不單與首字母「y」構成一個平行，藉此表現出屬於當今世代的動感之餘，傾斜的「!」更可當作是一個斜杠符號 「/」，用以間隔不同的分頁。

是次是雅虎創立至今第七次轉換品牌Logo，舊設計正式壽終正寢，成為一代人的集體回憶。

於創立當年，雅虎僅以最標準的新細明體寫下黑色的「Yahoo」標誌。翌年，公司即轉以黃色及藍色將Logo轉為無字的圖案。然而，這個標誌於同年即被以黃色及啡色寫成的標誌取替，變成漫畫感較重的標誌，同時在末端加上感嘆號。但這個Logo很快又被即被取代，取而代之的是後來採用多年的紅色「Yahoo!」標誌，直至2009年才轉變成現時的靛紫色。

（1000 Logos）

過去坊間曾出現不少「Yahoo!」圖案的單品：

+ 4 + 3 + 2

後來，雅虎眼見平台每況愈下，於2012年底說服Marissa Mayer從Google跳槽至雅虎當首席執行長。

隨著新官上任，雅虎亦隨之轉換Logo，象徵平台走入新紀元。當時Marissa Mayer更在雅虎推出名為「30 days of change」的宣傳攻略，一整個月來每天在其官方Twitter、網站、網誌內更新一款不同版本的logo，讓大眾猜測哪個才是最後版本，互動性及話題性十足。

（雅虎資料圖片）

然而，在勁敵Google的猛烈攻勢下，即使Marissa Mayer的加入仍然難以抵抗時代的洪流。雅虎終在2017年1月以48.3億美元將大部份業務轉售美國無線運營商Verizon，被整合到Verizon旗下AOL業務之內。

雅虎是次轉換Logo與過去一樣，意味著公司不但未有敗走，更已做好準備以最新的技術及服務面對新挑戰。

雅虎宣布將由即時新聞、投資、天氣為主的定位，轉為集中發展線上用戶體驗服務，詳細消息雅虎仍未公布，平台能否東山再起依然是個未知之數。不過在此之前，雅虎率先公開發售新Logo的周邊商品，包括繡有「y!」的鴨嘴帽、以白色「y!」monogram組成的靛紫色長襪、以及以多個不同大小感嘆號組成圖案的tote bag，讓人買個紀念。