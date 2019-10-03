【Banksy】突然創立自家家居品牌　倫敦快閃店是為錢還是為愛？

塗鴉大師Banksy出道至今逾二十載，身份及面貌仍未曝露人前，即使作品的商業價值隨著每日俱增的知名度而水漲船高，但多年來依然我行我素，透過不同渠道堅決反對世人將其作品商業化。 最近Banksy卻突然創立自家家居品牌和開設快閃店，為的不是賺大錢，而是為了秉承反叛精神，徹底地貫徹反商業化態度。

Banksy突然宣布成立自家家居品牌「Gross Domestic Product」。（官網截圖）

昨日，Banksy於個人社交媒體帳戶上傳三張相片，宣布成立自家家品品牌「Gross Domestic Product」，並將於英國南倫敦的克羅伊登（Croydon）開設快閃店，在未來數周展示品牌作品。

Banksy作為一個喜以街頭巷尾牆壁或道路地面當畫布的塗鴉大師，向來深信塗鴉作品當屬公眾，不應放到藝術市場公開發售，亦不應向公眾收取任何入場費用。為此，他於去年就曾透過藏於畫框內多年的碎紙機，在眾目睽睽下把剛完成拍賣的作品《Girl with Balloon》，於倫敦蘇富比拍賣會中毀掉一半，藉此宣揚其反商品化的宗旨（起碼Banksy的粉絲是如此相信了）。

Banksy, Girl with Balloon, AP Gold, 2004（朱潤富攝）

因此，不少人都很好奇何以向來反商業化的Banksy會突然創立自家家居品牌，擔心如斯有型的藝術家亦步入商業化的道路。Banksy之所以會有此舉動，據悉是因為某賀卡公司早前嘗試入紙申請擁有Banksy作品的合法監護權。為了防止這件事成真，Banksy於是反其道而行，入紙申請成立自家品牌，一舉趕絕所有試圖侵占或販賣其作品的商家。

Banksy解釋是次快閃店概念（IG@banksy）

秉承過去的宗旨及Punk精神，Banksy於克羅伊登設立的快閃店將不會出售任何商品，甚至連門也不會開，純粹是大型裝置藝術品，此舉甚具諷刺的味道。不過Banksy宣稱為了「Offer something for everyone」，將會在「Gross Domestic Product」的官方網站上出售£10起跳的限量手作商品。全部商品皆以可循環再造物料製成，收益將全數用以購買一艘新的難民船。Banksy暫時仍未公布任何詳情及款式，不少網民對此表示期待及興奮，亦有網民批評Banksy藉維持個人身份為名出售作品的行為非常虛偽。無論如何，深信這些商品將成為大眾搶購、甚至是炒賣的目標。

按圖欣賞Banksy部份作品：