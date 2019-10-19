Alexander Wang X BVLGARI　4款盡展high-low混搭的蛇頭扣環手袋

延續BVLGARI 2017年推出的「Serpenti Through the Eyes Of」聯名系列的精神，此次Alexander Wang X BVLGARI的合作重心着眼於對經典Serpenti Forever包款的重新詮釋及奢華包裝的概念，讓以往被忽略的部分成為系列焦點。本系列的靈感來自BVLGARI Heritage典藏系列，融合Alexander Wang標誌性的的high-low混搭手法，從如腕錶盒、防塵袋和購物紙袋等傳統包裝元素，以及1950年代復古風格的BVLGARI蛇頭珠寶擷取靈感，打造出擁有嶄新蛇頭標誌的全新包款。

BVLGARI向來大膽創新，不拘一格。此次Alexander Wang X BVLGARI聯名系列以無處不在的轉型主題為基礎，將創新的造型與傳統的輪廓融為一體。此系列有六種不同的款式，材質尺寸各異，從白、黑、薄荷綠的柔軟小牛皮，到奢華誘人的蟒蛇皮和閃亮的蜥蜴皮。

Alexander Wang X BVLGARI系列明星商品包括有兩個蛇頭扣環的三用袋，同時附有可拆式小牛皮腰帶、可拆式金色鍊帶與可拆式提把，讓人可繫在腰上、斜背或肩背，作腰包、肩背包或手提包使用，打造多種造型變化。

按圖看BVLGARI 4款精美手袋▼

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