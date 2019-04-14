Bvlgari藤原浩聯乘手袋撞出街頭味　Rimowa跨界10萬￥耳機抵玩？

相信不少人跟我一樣，看到「聯乘」二字，注意力就會被吸走，加上因為工作、興趣，每天得爬不少國內外網站，自然而然就會有想入手（但不一定買得到、買得起）的心水名單。小編將會不定期為讀者們報導編輯部最近的Want it（應該是 them）。

第一彈當然要請到潮流教父藤原浩。最近他的動作真多，先是 Moncler Genius 系列，再來他又在 IG自爆與Rimowa、Bvlgari 的聯乘系列。黑色的 Rimowa 行李箱上，原本只是通過藍芽連接手機上傳航班資料的電子標籤，竟然出現了 fragment design 經典的閃電 logo 與縮寫後的「FRGMT」字樣，讓人很期待。

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再來就是Bvlgari，藤原浩與高端品牌合作並非新鮮事，只是這次對象居然是以 Serpenti 出名，向來與街頭沒連結的 Bvlgari。藤原浩先是在IG曝光了與Bvlgari合作的 Serpenti Forever 袋，包括肩背、Tote bag等，仔細看包包上的招牌蛇頭袋釦印有閃電標誌，圓型 logo 中央是閃電，圍繞着 Bvlgari與 FRGM 字樣。

講到 Rimowa，還有另一項聯名引起我的興趣，那就是與 Bang & Olufsen 合作的 Beoplay H9i 耳機，最誘人的是耳機的箱子是 Rimowa 經典的行李箱縮小版，定價 10 萬日元。還沒完喔！戀物癖的慾望是沒有那麼容易被滿足的。

面對即將到來的梅雨季，一件有型的風褸是必要的。New Balance 與 Beams Boy 合作拼接亮色系的輕量斗蓬，大大的 New Balance logo，下雨、不下雨穿都非常搶眼。平成剩下不到一個月，日本時裝品牌 ADAM ET ROPE Le Magasin 找來五組平成年代曾紅過的搞笑藝人，包括小島 yoshio、スギちゃん、髭男爵、ダンディ坂野等，平常就挺愛看日本綜藝節目的，想入手。

這隻做着有些令人害羞的事的兔子，關注潮流圈的人都很熟悉吧！ #FR2（Fxxking Rabbits），一隻戴着兔子頭套、用Leica相機的神秘人，以 hashtag #FR2名義發表大量強調女生身體曲線的圖片，透過IG等SNS迅速擴展，後來自然而然成立了同名服裝品牌。這次 #FR2 與 FILA 推出膠囊系列，將 FILA 的F 與 #FR2 的 F重疊，成只有這次聯名系列會出現的 logo「 FR2 」，光這個限定 logo就有必買的理由了。

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