Bvlgari藤原浩聯乘手袋撞出街頭味　Rimowa跨界10萬￥耳機抵玩？

相信不少人跟我一樣，看到「聯乘」二字，注意力就會被吸走，加上因為工作、興趣，每天得爬不少國內外網站，自然而然就會有想入手（但不一定買得到、買得起）的心水名單。小編將會不定期為讀者們報導編輯部最近的Want it（應該是 them）。
第一彈當然要請到潮流教父藤原浩。最近他的動作真多，先是 Moncler Genius 系列，再來他又在 IG自爆與Rimowa、Bvlgari 的聯乘系列。黑色的 Rimowa 行李箱上，原本只是通過藍芽連接手機上傳航班資料的電子標籤，竟然出現了 fragment design 經典的閃電 logo 與縮寫後的「FRGMT」字樣，讓人很期待。
再來就是Bvlgari，藤原浩與高端品牌合作並非新鮮事，只是這次對象居然是以 Serpenti 出名，向來與街頭沒連結的 Bvlgari。藤原浩先是在IG曝光了與Bvlgari合作的 Serpenti Forever 袋，包括肩背、Tote bag等，仔細看包包上的招牌蛇頭袋釦印有閃電標誌，圓型 logo 中央是閃電，圍繞着 Bvlgari與 FRGM 字樣。
講到 Rimowa，還有另一項聯名引起我的興趣，那就是與 Bang & Olufsen 合作的 Beoplay H9i 耳機，最誘人的是耳機的箱子是 Rimowa 經典的行李箱縮小版，定價 10 萬日元。還沒完喔！戀物癖的慾望是沒有那麼容易被滿足的。
面對即將到來的梅雨季，一件有型的風褸是必要的。New Balance 與 Beams Boy 合作拼接亮色系的輕量斗蓬，大大的 New Balance logo，下雨、不下雨穿都非常搶眼。平成剩下不到一個月，日本時裝品牌 ADAM ET ROPE Le Magasin 找來五組平成年代曾紅過的搞笑藝人，包括小島 yoshio、スギちゃん、髭男爵、ダンディ坂野等，平常就挺愛看日本綜藝節目的，想入手。
這隻做着有些令人害羞的事的兔子，關注潮流圈的人都很熟悉吧！ #FR2（Fxxking Rabbits），一隻戴着兔子頭套、用Leica相機的神秘人，以 hashtag #FR2名義發表大量強調女生身體曲線的圖片，透過IG等SNS迅速擴展，後來自然而然成立了同名服裝品牌。這次 #FR2 與 FILA 推出膠囊系列，將 FILA 的F 與 #FR2 的 F重疊，成只有這次聯名系列會出現的 logo「 FR2 」，光這個限定 logo就有必買的理由了。
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