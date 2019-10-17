【Banksy】自家品牌首批商品官網上架　想入手需經過高門檻篩選？

本月一日，塗鴉大師Banksy突然在個人IG帳戶宣佈成立自家家品品牌「Gross Domestic Product」，並宣稱會「Offer something for everyone」，令人非常期待。 半個月後，「Gross Domestic Product」首批商品終於揭盅，有興趣的朋友絕不能錯過。

Banksy早前在個人IG帳戶解釋品牌概念（IG@banksy）

昨日，「Gross Domestic Product」官網發表首批商品內容。

22款商品包括兩款印有Banksy著名作品《Girl with Balloon》圖案的T-shirt，其中一款的底部更設計成流蘇，呼應Banksy在倫敦蘇富比拍賣會中毀掉一半把作畫毀掉一半的舉動。

另外，首批商品亦包括寫有「POLICE」字樣的頭盔、磚頭形的手袋、印有「Banksy」字樣的噴漆罐、畫有英國國旗的背心、CCTV形狀的嬰兒吊飾等，甚具Banksy一貫以來的反權威及諷刺精神。

考慮到「Gross Domestic Product」乃是一個家品品牌，是次Banksy亦有推出攬枕、地毯、畫作，甚至55吋電視機。當然少不了印有老鼠圖案的家品。

點擊欣賞「Gross Domestic Product」首批商品內容：

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每件商品均由員工於art studio利用循環物料人手製作。秉持品牌成立的宗旨——「Offer something for everyone」，即使每件商品僅得少量數目（磚頭形的手袋更只有一件！），但定價仍非常親民。為此，品牌更在官網呼籲一眾有錢人別加入搶購行列，讓每個階層的人均有機會擁有心儀的藝術品。

品牌為此更設立一個頗高的門檻，防止商品被有錢人買光。根據官方的說明，所有商品並非先到先得。有興趣的買家需要在本月二十八日到官網登記，每個人只可選擇一樣商品，並且需要回答官網設定的問題。當訂購量超過供應量時，品牌便會根據大家的答案篩選買家。因此，品牌在官網上亦建議大家盡可能提交有趣與有意思的答案。

雖然門檻甚高，但相信有興趣的朋友仍會盡全力買入心頭好吧。有興趣的朋友記緊在本月二十八日前選定一款心頭好、構想好一個好的答案，並在指定日期內到官網登記。