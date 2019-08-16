【Hermès】國旗以外　九款珍貴天價手袋　全球限量媲美香港樓價

靈魂拷問：「你愛國嗎？」 「愛，就請你將它買下來！」

這款Hermès Special Order Chinese Flag 35cm Braise Shiny Porosus Crocodile Birkin的公開售價為84萬RMB（Modaoperandi）

最近奢侈品行業的一哥Hermès悄無聲息的推出了一款，極具愛國情懷的Birkin Bag，讓所有熱愛中華人民共和國的愛國分子們都想入手一隻，但由於價格的不美好，紛紛勸退。這款Hermès Special Order Chinese Flag 35cm Braise Shiny Porosus Crocodile Birkin的公開售價為84萬RMB（港幣定價$979,555）。

對，你沒聽錯就是捌拾肆萬人民幣。

所以，愛國，用心足以。

如果你真有錢買這款國旗特別定製版的鉑金包，首先你得先向Hermès支付42萬RMB的定金，然後等待幾個月的製作時間，等成品製作完成之後再支付剩下的42萬RMB即可獲得這款包包，打開你前所未有的愛國事業。

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+ 3 + 2

Hermès家手袋的皮質，毋庸置疑是行業中最頂級的，這款Birkin Bag選用的是Shiny porosus crocodile（鱷魚皮）。在奢侈品行業，所有皮料供應商，都會優先將最頂級最優質的的皮料給到Hermès挑選，然後挑選完剩下的才給到其它品牌，比如Louis Vuitton、Gucci等。

對於喜愛購買Hermès手袋的人來說，不僅僅只是因為包包的的設計精美，也不止是因為手袋的天價可以彰顯身份，而是一種投資方式。有報告稱，Hermès手袋的身價在過去的35年增長500%以上，並且價格只漲不跌。Hermès經常會推出一些讓你覺得不可思議的天價包包，與其說這些手袋是配飾，不如說這些手袋是一份固定資產。

今天，我就要來整合一篇「那些年，Hermès推出過的天價手袋！」

1．Birkin Kiwi Candy Collection —— 約合港幣19.8萬

這款Kiwi Candy Collection的顏色就非常的惹人喜愛是不是？該包的尺寸為35cm，算是中規中矩的size，至於這款包能裝多少東西嘛，我只能很明確的告訴你：「我不知道！」因為我買不起，也沒碰過。

Birkin Kiwi Candy Collection（IG＠hermesbirkin）

2．Precious Bubblegum Pink Kelly Bag —— 約合HKD23.1萬

少女心爆炸的粉色Kelly Bag，簡直不要再好看。當然了，價格也是那麼的「美好」，不貴不貴只需HKD23.1萬。這款包配有Hermès標誌性的鎖頭套Clochette和兩把開鎖小鑰匙，且包上的鎖是採用純金材質打造，貴氣十足。我連摸黃金的資格都沒有，而別人就用黃金來做一把包上的鎖了。

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3．Matte Birkin Crocodile —— 約合96.3萬HKD

這款黑色的Birkin Bag全身採用的都是正宗的鱷魚皮，它最為特殊的地方就是在它的帶子上，鑲有一顆10克拉白鑽石。上面那款粉色的Kelly Bag用黃金來做鎖頭已經夠過分了，這次還鑲了一顆10克拉的白鑽石，會玩！

4．Gris Elephant And Gris Tourterelle Crocodile Birkin —— 約合103萬HKD

其實這款包沒什麼特別的，同樣是採用頂級的鱷魚皮。賣到了103萬HKD，也可能只是因為皮料的顏色比較稀奇稍有。不過這款包的顏色我是真心很喜歡。希望我能在深圳東門老街可以淘到一個類似顏色的包包，滿足一下我的欲望。

5．Shiny Briase And Black Porosus Crocodile Special Order Horseshoe Birkin —— 約合114.4萬HKD

我實在無法理解，為什麼這款包紅色的Birkin Bag要賣到114.4萬HKD。不過皮料的顏色，確實很吸引人。接著往下看吧，還有更匪夷所思的價格。

6．Himalaya Niloticus Birkin —— 約合284萬HKD

這款Birkin就是被譽為史上拍賣價格最高的Birkin Bag，它就是有名的「喜馬拉雅鉑金包」。這款包進入大眾眼中，是因為新加坡名媛蔡欣穎擁有這款包，她被採訪時提及了它，從而天價包就在網路上刷屏。由於皮料的尤為稀少且珍貴，生產非常不易，每年生產不超過兩隻。

這款包採用了啞光的白色鱷魚皮為主料，配有18克拉白金和鑽石。根據佳士得反應，這只包包預期的拍賣價格在193332美元到257909美元之間，但是出乎意料的是，這款包最終的成交價為379261美元，約合人民幣258萬，創造了一個世界紀錄。

Himalaya Nilpticus Birkin（IG@hermesbirkin）

7．Ginza Tanaka crafted Hermes Birkin —— 約合1529萬HKD

這款包在Hermès裡面極為稀有，它是由日本設計師Ginza Tanaka在2008年設計出來的。包身全體採用鉑金打造，並鑲有2182顆鑽石，共計208克拉。它最具獨特性的地方就是，鑽石鑲嵌成的鏈條，實際是是可以單獨取出來的，你可以把它作為手鏈、項鍊都可以。此外，包包的正中間鑲嵌著一顆8克拉的梨形鑽石，也可以單獨取出來做胸針等。這就意味著，一款包不僅是包包，還能做很多件配飾，1390萬花的不虧呀。

Ginza Tanaka crafted Hermes Birkin（Youtube MegaNews截圖）

8．Kelly Hermes Bag —— 約合1628萬HKD

此包價格1480萬RMB，全身由金鑽和玫瑰金打造而成，其中鑲有11303顆鑽石，共計86.24克拉。雖然這款包的鑽石克拉數沒有上一款的多，但是整只包包都是由黃金打造的就已經身價高貴了。全金打造的包包，得多重啊，真有人會背嗎？

Kelly Hermes Bag（Youtube MegaNews截圖）

9．The Hermes Chaine d'ancre —— 約合1650萬HKD

真正的王者來啦！價值1500萬RMB的包包，是Hermès家高級定制系列Bijouterir的一部分。這款包有許多鉑金螺柱，並鑲有1160顆鑽石，總計33.94克拉。這款包花費了設計師Pierre Hardy近兩年的時間，這款包只生產了三隻，所以尤為珍貴。1500萬RMB買個包又背不了，這也許真的是一份固定資產的投資吧。

The Hermes Chaine d’ancre（Youtube MegaNews截圖）

看了Hermès這麼多天價包包，不禁的思考一個非常具有人生哲學性的問題：「為什麼我如此的貧窮？」我們不能責怪Hermès的包包太貴，我們只能怪自己沒有錢。

希望有一天，我們大家都能買的起Hermès的包包，並且是閉著眼睛隨便買的那種。Bye Bye~

【本文獲「張雞米」授權轉載，微信公眾號：JimmyBitch】